"Лед тронулся": Оля Полякова представила сімейно-спортивний кліп-драму

Оля Полякова — Крига Скресла [Прем'єра кліпу]/Youtube

У свято весни і жіночності, 8 березня, Оля Полякова презентувала кліп, який створювала спільно з клипмейкором Аланом Бадоєвим "Лед тронулся". Це четвертий сингл з нового альбому "Королева ночі", на підготовку і зйомки якого знадобилося 2 місяці.

У кліпі Оля зняла свою молодшу доньку Алісу, яка за сюжетом займається фігурним катанням.

"Присвячується нашим дітям, для яких ми - вершина світу", - так озаглавила кліп артистка.

В цей раз Полякова грає саму себе в несподіваних обставинах. Помітивши на льоду прекрасного фігуриста (роль якого виконав дворазовий чемпіон України і світу в одиночному катанні - фигурист Дмитром Дмитренко) вона втрачає голову і виходить на лід, щоб скласти йому пару.

Кліп насичений спецефектами та комп'ютерною графікою, а Оля продемонструвала кілька ефектних спортивних костюмів. Падіння і перепони супроводжують головну героїню протягом усього кліпу, але вона впевнено йде до мети - переможного виступу з бажаним чоловіком. У фіналі відео цілеспрямована Оля все ж зазнає невдачі і провалюється під лід на льодовій арені, а її кавалер кидає партнерку і зникає.

Єдина людина, яка залишається поруч з Поляковою - її дочка Аліса, про яку мама забула в гонитві за нагородами і коханням.

"Головне, що ти моя королева!" - каже дівчинка в Постскриптум до відео.

Варто нагадати, що епатажна Оля Полякова нещодавно натякнула на родинний звязок з музикантом Фредді Мерк'юрі, опублікувавши на своїй сторінці ретро-фото з ним.

А ще співачка здивувала новими крилатими домашніми вихованцями, які з'явилися у неї після дня народження дочки Марії.