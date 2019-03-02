Неймовірно: дочка Олі Полякової здивувала мережу своїм макіяжем

Фото: instagram.com/mashapolyakova

Свій день народження Маша Полякова вирішила провести яскраво

Сьогодні, 2 березня, дочка Олі Полякової Маша відзначає своє 14-річчя. З цього приводу вона постала перед дописувачами в цікавому образі, який показала на своїй сторінці в Instagram.

Варто зазначити, що образ іменинниці припав до душі її дописувачам, які вітали дівчинку і захоплювалися її макіяжем.

Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Неймовірно", - прокоментувала tanyadokanina.

"Образ шикарний, навіть і подумати не могла, що вийде так класно, все ідеально підібрано, макіяж підходить ідеально, коли ж ще так вбиратися як не в 14 років? В 30 вже б так не виглядало", - підкреслила marinaromanenko34.

"Креативненько", - написала 100tskayaruslana.

"Ухти ж, дуже красиво. Ще б знати, що це за образ (українська відьма? Без образ, просто цікавлюся, а не обзываю)", - зазначив maksim.sokolov7.

"Дуже красива! З Днем Народження!", - написала oliamagda.

"Дуже красиво, враховуючи, тема не з світлих. Ну, дуже яскраво, професійно, красиво зроблено. І сама красуня Маша, з днем народження!", - прокоментувала bondlebidnataliia82.

"Креативно! Супер!", - зазначила taniusha2945.

"Ааа, як же круто. Тобі дуже пасує. З днем народження", - прокоментувала anyavod7.

"Блін Машка — це просто бомба, супер", - написала inna_moroz95.

Нагадаємо, що українська співачка Оля Полякова яскраво привітала свою дочку Машу з днем народження. Співачка залишила теплі слова і побажання.

Раніше повідомлялося, що донька Полякової захопила мережу виконанням хіта Христини Соловій.