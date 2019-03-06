Папа Фредді: Оля Полякова натякнула на родинні зв'язки з солістом Queen

Суперблондинка вирішила детальніше розповісти про батьків, заплутавши своїх шанувальників
Відмінне почуття гумору Оля Полякова демонструє не тільки на сцені гумористичних шоу, але і на своїй Instagram-сторінці. Так нещодавно співачка, яка вирішила розводити метеликів прямо в квартирі, жартома заявила, що не проти поїхати на Євробачення, а пізніше розмістила в своєму акаунті ретро-фото, на якому Фредді Мерк'юрі йде за руку з ефектною блондинкою.
Фото: (instagram.com/polyakovamusic)
"Моя мама @svitusyapolyakova з Фреді! Я говорила вам, що мій батько був музикант? "- підписала фото Оля, натякнувши на родинні зв'язки з солістом групи Queen.
І не дивлячись на те, що блондинка на фото дійсно разюче схожа на маму знаменитості Світлану Полякову, в дійсності на знімку Валентин Барбара, яка була подругою Фредді з Мюнхена.
Фото: мама Олі Полякової Світлана (instagram.com/polyakovamusic)
Підписники оцінили пранк від зірки і вирішили підтримати жартівливий настрій від Олі в коментарях.
Фото: В storis співачка продовжила жартувати (instagram.com/polyakovamusic)
Варто відзначити, що чудове почуття гумору успадкувала від мами і дочка Олі Полякової Маша, яка зробила на свій день народження неймовірний макіяж, гідний свята Хэллоун.
А ще епатажна Полякова поцілувалася зі співачкою Дашею Астаф'євою і анітрохи про це не шкодує.