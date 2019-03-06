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Папа Фредді: Оля Полякова натякнула на родинні зв'язки з солістом Queen

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.03.2019 - 10:58
Папа Фредді: Оля Полякова натякнула на родинні зв'язки з солістом Queen
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Суперблондинка вирішила детальніше розповісти про батьків, заплутавши своїх шанувальників

Відмінне почуття гумору Оля Полякова демонструє не тільки на сцені гумористичних шоу, але і на своїй Instagram-сторінці. Так нещодавно співачка, яка вирішила розводити метеликів прямо в квартирі, жартома заявила, що не проти поїхати на Євробачення, а пізніше розмістила в своєму акаунті ретро-фото, на якому Фредді Мерк'юрі йде за руку з ефектною блондинкою.

Папа Фредді: Оля Полякова натякнула на родинні зв'язки з солістом Queen

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

"Моя мама @svitusyapolyakova з Фреді! Я говорила вам, що мій батько був музикант? "- підписала фото Оля, натякнувши на родинні зв'язки з солістом групи Queen.

І не дивлячись на те, що блондинка на фото дійсно разюче схожа на маму знаменитості Світлану Полякову, в дійсності на знімку Валентин Барбара, яка була подругою Фредді з Мюнхена.

Папа Фредді: Оля Полякова натякнула на родинні зв'язки з солістом Queen

Фото: мама Олі Полякової Світлана (instagram.com/polyakovamusic)

Підписники оцінили пранк від зірки і вирішили підтримати жартівливий настрій від Олі в коментарях.

  • "Ноги і зуби у Вас тоді явно не в тата", - vz24vz
  • "Ну навіщо? Ми готували цю новину до Євробачення?" - mikeyasinsky
  • "А як ти за паспортом записана? Ольга Фарруховна або Ольга Фреддьевна?" - tanya_zelrnko
  • "Саме тому твоє шоу завжди шоу маст го он", - kostayaknow
  • "Швидше Фредді — мама", - demidova2277
  • "А позаду батько Віктора Павліка, я так розумію", - fartsa_official
  • "Так ось звідки у неї такий голос", - koteyka_mikhael
  • "А Сердючка — це твоя хрещена мама", - aleksan_der_official
  • "Фото справді реальне, і неймовірна схожість з Вашою мамою, тільки тссссс..." - sonyamischenko
  • "Не, ну в Олі навіть волосся на грудях немає та вусів", - prokopenko.o
  • "Блін, виявляється жив в одному місті з Меркьюрі і нічого про це не знав, виявляється Вінниця має ще багато таємниць", - vasutinskij.

Папа Фредді: Оля Полякова натякнула на родинні зв'язки з солістом Queen

Фото: В storis співачка продовжила жартувати (instagram.com/polyakovamusic)

Варто відзначити, що чудове почуття гумору успадкувала від мами і дочка Олі Полякової Маша, яка зробила на свій день народження неймовірний макіяж, гідний свята Хэллоун.

А ще епатажна Полякова поцілувалася зі співачкою Дашею Астаф'євою і анітрохи про це не шкодує.

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Новини України певецОля Полякова
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