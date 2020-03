Біда згуртовує: Анджеліна Джолі позичила Бреду Пітту $500 000 на судові розгляди

Можливо, Анджеліна Джолі і Бред Пітт вже не вважають один одного близькими людьми, але вони допомагають один одному в тривалому судовому розгляді, пов'язаному з некомерційною благодійною організацією Пітта — «Make It Right Foundation».

Благодійна організація голлівудського актора, зірки фільму «Одного разу в Голлівуді» зіткнулася з колективним позовом жителів Нового Орлеана, які втратили свої будинки ще в 2005 році. І придбали нові об'єкти нерухомості, побудовані благодійною організацією в околицях району «Lower Ninth Ward» («Нижній Дев'ятий Адміністративний район» американського міста Новий Орлеан, штат Луїзіана — прим. редакції).

В останні роки домовласники скаржилися на низьку якість будівництва будинків, яке не відповідає стандартамв. Мешканці виявили у себе в будинках цвіль, прогнилі дошки і дірки дахах.

Адвокат від штату Луїзіана Рон Остін пред'явив позов організації від імені двох мешканців, які стверджують, що перенесли хвороби, пов'язані з токсичними властивостями неякісних матеріалів, які використовувалися при будівництві житлових приміщень.

Як повідомляє видання The Sun, згідно з оприлюдненими податковим документам благодійний фонд Анджеліни Джолі «Меддокс Джолі-Пітт (MJP)» позичив фонду «Make It Right Foundation» суму у розмірі 500 000 $ «безпроцентної позики» на державну, благодійну діяльність, щоб покрити витрати у зв'язку з дефіцитом фінансування в будівельній сфері. А також на покриття судових позовів, що накрили фонд Бреда Пітта.

Також стало відомо, що фонд «Меддокс Джолі-Пітт (MJP)» виділив більше 4-х мільйонів доларів у фонд Пітта в період з 2007 по 2009 рік, щоб допомогти постраждалим від урагану Катріна.

Між тим, іменами Джолі і Пітта знову рясніють заголовки популярних видань після того, як з'ясувалося, що Джолі злиться на свою рідну дочку Шайло після того, як та провалила проби на свою першу голлівудську роль. Джолі вважає, що проблема з кастингом виникли через колишню дружину Пітта Дженніфер Еністон, яка проводила проби акторів.

Проте Еністон, у свою чергу, спростовує це звинувачення і стверджує, що не хоче потрапляти в любовні трикутники з Піттом і з'ясовувати відносини з Джолі. Під час свого інтерв'ю американському журналу «Vanity Fair» Еністон зізналася, що виховувалася в сім'ї з розлученими батьками, що навчило її не тримати образ на інших людей.