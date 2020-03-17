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Бред Пітт в черговий раз був помічений на побаченні з молодою актрисою (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.03.2020 - 13:42
Бред Пітт в черговий раз був помічений на побаченні з молодою актрисою (фото)
Бред Пітт (фото: instagram.com/theacademy)

Бред Пітт ніяк не коментує своє особисте життя

56-річний голлівудський актор Бред Пітт все ще ретельно приховує особисте життя і свої "загадкові" відносини з подругою — актрисою Алією Шокат (Alia Shawkat). Парочка знову потрапила під приціл папараці під час чергового спільного виходу. На цей раз Бред Пітт і Алія Шокат (30 років) відвідали закусочну In-N-Out Burger в Лос-Анджелесі. І це буквально через тиждень після того, як парочка була помічена разом на концерті.

Нова хвиля чуток про роман Бреда Пітта з Алією Шокат поповзла тиждень тому. Тоді актори побували разом на концерті Thundercat в Лос-Анджелесі. Примітно, що Бред і Алія вже давали підстави для чуток. Так, ще в листопаді 2019 року акторів помітили удвох на шоу репера Каньє Уеста в Голлівуд боул. А ще трохи пізніше — на виставці сучасного мистецтва. Однак у той час шанувальники зірок не надали особливого значення їх зустрічам. На тлі розмов про возз'єднання Пітта з колишньою дружиною Дженніфер Еністон про Алію остаточно всі забули.

Бред Пітт в черговий раз був помічений на побаченні з молодою актрисою (фото)

Бред Пітт в черговий раз був помічений на побаченні з молодою актрисою (фото)

Скріншоти поста: instagram.com/therealbradpittishere

16 березня Пітта і Шокат знову застукали разом.Пара просто замовляла бургери в популярній мережі фаст-фуду в Лос-Анджелесі — In-N-Out Burger. Впізнати зірку фільму "Одного разу в Голлівуді" було складно з першого разу. Бред з'явився в закусочній в цілком звичайному повсякденному одязі. Актор з'явився на публіці в пом'ятій коричневій толстовці з капюшоном, об'ємних синіх джинсах. З аксесуарів — улюблений капелюх-федора.

Алія також вибрала простий образ. Але все ж таки більш яскравий. 30-річна актриса чекала своє замовлення в блідо-рожевій довгій спідниці, кофтинці відтінку фуксії. Увагу також привернули зелені шкарпетки, які Алія комбінує з класичними чорними туфлями на стійкому каблуці.

Бред Пітт в черговий раз був помічений на побаченні з молодою актрисою (фото)

Скріншот поста: instagram.com/therealbradpittishere

Звичайно ж, парочка помітила, що їх фотографують відвідувачі закладу. Однак Пітту до такої уваги точно не звикати. Він незворушно продовжував робити замовлення. А ось подруга актора трохи збентежилася, намагаючись жартувати з відомим актором.

Зазначимо, що пара ніяк не коментує природу своїх відносин. Хоча раніше джерела Daily Mail запевняли, що Бред і Алія — просто дуже хороші друзі. І нічого романтичного між ними немає.

Бред Пітт в черговий раз був помічений на побаченні з молодою актрисою (фото)

Бред Пітт і Алія Шокат (Скріншот поста: instagram.com/portalestrelando)

Зауважимо, що Пітт публічно ні з ким не зустрічався з тих самих пір, як розлучився я з Анджеліною Джолі. Одна з найбільш обговорюваних та популярних пар Голлівуду подала документи на розлучення у вересні 2016 року. Лише навесні 2019-го шлюборозлучний процес Джолі і Пітта був завершений.

Зірка "Бійцівського клубу" з 2016 року так і не був ні з ким серйозних стосунків. Йому приписували кілька романів. Але з часом ставало зрозуміло, що це всього лише дружні контакти.

Галас викликала тільки церемонія Премії Гільдії кіноакторів США 19 січня 2020. Тоді по всьому світу розлетілися фото теплої зустрічі екс-коханих Дженніфер Еністон і Бреда Пітта. Нагадаємо, що саме від Еністон Пітт пішов до Джолі. Довгий час ЗМІ роздмухували відновлення відносин між зірками. Але минув час, і знову стало зрозуміло — дива не сталося. Джен і Бред рухаються далі по окремих дорогах.

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