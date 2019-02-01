Bassa Sababa: Переможниця Євробачення 2018 зняла кліп у Києві

Netta - "Bassa Sababa"/Youtube

Израильская певица Нетта Барзилай выпустила видеоклип, съемки которого в декабре проходили в Киеве. Песня, под названием Bassa Sababa вышла такой же зажигательной, как и Toy, с которой девушка победила на конкурсе Евровидение-2018.

Клип снят в виде компьютерной игры, а сама Нетта играет роль главного персонажа.

Фото: Нетта Барзилай (instagram.com/nettabarzi)

В ролике певица использовала классические элементы компьютерных игр в жанре платформер. В начале клипа Нетта выезжает из портала в виде своей огромной головы на бульваре Вернадского, а затем едет на розовой машине по Дарницкому мосту, по которому, кстати, ранее мчалась во время съемок своего клипа и певица Майли Сайрус. Кроме того, в ролике показаны интерьеры библиотеки им. Вернадского. За весь клип певица сменила несколько эпатажных сценических костюмов и даже предстала в образе розового насорога.

Фото: Нетта Барзилай (instagram.com/nettabarzi)

Напомним, что недавно еще один поп-певец, на этот раз из Америки, представил яркий видеоклип, снятый в среди киевских спальных районов.

Известно также, что популярная рок-группа Bring Me The Horizon презентовала яркий клип к новой песне "MANTRA", ролик которой также был отснят в Киеве.