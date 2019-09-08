Оксамитовий сезон: Катя Осадча в яскравій сукні прогулялася по Одесі

Катя Осадча встигла кілька разів побувати у відпустці цього літа, восени ж телеведуча повернулася до активної роботи. Вона, як правило, відвідує всі цікаві світські події країни і захоплює стильними і елегантними образами - так, шоувумен здивувала мережу екстравагантним головним убором на одному з показів Ukrainian Fashion Week. А зараз Катя поїхала в Одесу по роботі, але знайшла також трохи часу для прогулянки по мальовничому місту.

Осадча поділилася барвистими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Ведуча насолоджувалася теплим осіннім днем біля моря, а для прогулянки вибрала ефектне яскраво-жовте плаття міді, прикрашене квітковим принтом.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Стильний лук вона доповнила босоніжками на низькому ходу і сонцезахисними окулярами.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Продовженння літа! 8 вересня. нехай осінь буде такою!" - прокоментувала кадри Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фолловери ведучої засипали її захопленими відгуками, відзначаючи вражаючий наряд і барвистий фон знімків.

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Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча показала стильний вихід у світ в компанії чоловіка Юрія Горбунова.

Раніше повідомлялося про те, що Катя Осадча оригінально попрощалася з літом. При цьому влітку вона дозволила собі справжній релакс.