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Оксамитовий сезон: Катя Осадча в яскравій сукні прогулялася по Одесі

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.09.2019 - 18:32
Оксамитовий сезон: Катя Осадча в яскравій сукні прогулялася по Одесі
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча насолодилася теплим осіннім днем біля моря

Катя Осадча встигла кілька разів побувати у відпустці цього літа, восени ж телеведуча повернулася до активної роботи. Вона, як правило, відвідує всі цікаві світські події країни і захоплює стильними і елегантними образами - так, шоувумен здивувала мережу екстравагантним головним убором на одному з показів Ukrainian Fashion Week. А зараз Катя поїхала в Одесу по роботі, але знайшла також трохи часу для прогулянки по мальовничому місту.

Осадча поділилася барвистими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Ведуча насолоджувалася теплим осіннім днем біля моря, а для прогулянки вибрала ефектне яскраво-жовте плаття міді, прикрашене квітковим принтом.

Оксамитовий сезон: Катя Осадча в яскравій сукні прогулялася по Одесі

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Стильний лук вона доповнила босоніжками на низькому ходу і сонцезахисними окулярами.

Оксамитовий сезон: Катя Осадча в яскравій сукні прогулялася по Одесі

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Продовженння літа! 8 вересня. нехай осінь буде такою!" - прокоментувала кадри Осадча.

Оксамитовий сезон: Катя Осадча в яскравій сукні прогулялася по Одесі

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фолловери ведучої засипали її захопленими відгуками, відзначаючи вражаючий наряд і барвистий фон знімків.

  • Чудові фотографії
  • Катерина, дивлюсь на вас i радію життю
  • Розкішне плаття. Хто виробник? Вам дуже личить.
  • Як гарно
  • Краса
  • Плаття розкішне! Це український виробник?
  • Ох тієї вітер

Оксамитовий сезон: Катя Осадча в яскравій сукні прогулялася по Одесі

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча показала стильний вихід у світ в компанії чоловіка Юрія Горбунова.

Раніше повідомлялося про те, що Катя Осадча оригінально попрощалася з літом. При цьому влітку вона дозволила собі справжній релакс.

Отпадний капелюшок! Смілива Катя Осадча здивувала мережу екстравагантним аксесуаром Вийшли в люди: стильні Осадча та Горбунов засвітилися на Ukrainian Fashion Week
Новини України Катя Осадчанаряд
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