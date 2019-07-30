Баня, озеро, черепашки: Оля Полякова показала деталі своєї відпустки (відео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова проводить насичені вихідні з дітьми і чоловіком

Оля Полякова щосили насолоджується своєю відпусткою. Буквально день тому, 28 липня, українська співачка радісно повідомила, що у неї стартувала відпустка. При цьому поки що Полякова знаходиться в Україні, розслабляючись у своєму заміському будинку з зеленою територією і озером.

На своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Полякова активно показує, як відпочиває на природі. При цьому нові відео особливо припали до душі багатотисячній армії шанувальників Полякової.

Так, співачка показала відео з... баньки! Поялкова лежить на дерев'яному лежаку топлес, а в цей час її чоловік (Вадим Поляков) б'є її по спині віником з березових гілок. Сама Оля, судячи з усього, в повному захваті. Вона показує великий палець вгору, а також лаконічно коментує – "клас".

На наступному відео Полякова вже плаває в прохолодному озері – загартовується. При цьому відео знімає її старша дочка – 14-річна Маша. У мами з донькою вийшов забавний діалог.

"Маруська, не йди, - просить Полякова, поки пірнає в озері. – Я боюся, що мене якась велика риба потягне!". На запитання дочки, чим вона в такому випадку може допомогти, Полякова жартома відповідає: "Ну не знаю, тата покличеш. Будеш кричати – тато, йди поржем, як маму велика риба тягне". Відповідне відео було опубліковано в twitter-блозі MyGlamWish.

Ох, певица #ОляПолякова наслаждается отпуском… банька и купание в озере – done)) pic.twitter.com/sku2MR6UBs — MyGlamWish (@glam_wish) July 30, 2019

Також на ще одному відео Оля Полякова показала незвичайний "улов". А саме – маленьку черепашку, яку, як з'ясувалося, співачка зі своєю молодшою донькою Алісою знайшла в озері.

"Ось такий черепашонок у нас піймався в озері", - коментує Оля Полякова.

А от Аліса не згодна! За словами дівчинки, це черепашка і звуть її Місяць.

У отдыха за городом свои прелести)) #ОляПолякова с дочкой Алисой нашла в озере нового домашнего любимчика! pic.twitter.com/f4QPS5aOTt — MyGlamWish (@glam_wish) July 30, 2019

До речі, трохи пізніше Полякова також опублікувала в сторіз веселе фото з донькою Алісою і своїм новим домашнім вихованцем – маленької білосніжною собачкою. Дівчинка, як і собачка, сидить в колінах у мами. При цьому у Полякової на коліні лежить шматочок хліба.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, до цього Полякова підірвала мережу гарячими фото в купальнику. Співачка позує в оригінальному чорному купальнику, який оголює підтягнутий животик виконавиці. Звичайно ж, складно не відзначити, що співачка виглядає чудово! Саме з цими фото Полякова і оголосила про старт довгоочікуваної відпустки.

Також Полякова "випадково" показала розкішне декольте в лаковому топі. Співачка знає, як привернути увагу шанувальників.