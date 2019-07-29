Ух, гарна! Оля Полякова підірвала мережу гарячими фото в купальнику

Співачка вирушила в довгоочікувану відпустку
Поки літо не закінчилося, вирушила в довгоочікувану відпустку і співачка Оля Полякова. За своїм звичаєм, артистка поспішила показати своїй численноій армії підписників, як проходить її відпочинок. На своїй сторінці в Instagram, а також у розділі сториз вона поділилася жаркими фото.
На знімках Оля сфотографована на тлі дерев і зелені в чорному купальнику оригінальної форми і сонцезахисних окулярах. "Королева ночі" приймала спокусливі пози, демонструючи у всій красі свою витончену талію і довгі ніжки.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
"У мене відпустка! Ураааааа!" - прокоментувала щаслива Полякова.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Де саме вона відпочиває, зірка поки що розкривати не стала.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Ефектні фото викликали справжній ажіотаж у мережі і цілу лавину компліментів в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, Оля Полякова "випадково" показала розкішне декольте в лаковому топі. Співачка закликала прихильників приїхати на її концерт у Львові, який відбудеться 21 вересня.
Раніше Оля Полякова показала вражаючі трюки молодшої доньки верхи на поні.