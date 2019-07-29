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Ух, гарна! Оля Полякова підірвала мережу гарячими фото в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.07.2019 - 09:42
Ух, гарна! Оля Полякова підірвала мережу гарячими фото в купальнику
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка вирушила в довгоочікувану відпустку

Поки літо не закінчилося, вирушила в довгоочікувану відпустку і співачка Оля Полякова. За своїм звичаєм, артистка поспішила показати своїй численноій армії підписників, як проходить її відпочинок. На своїй сторінці в Instagram, а також у розділі сториз вона поділилася жаркими фото.

На знімках Оля сфотографована на тлі дерев і зелені в чорному купальнику оригінальної форми і сонцезахисних окулярах. "Королева ночі" приймала спокусливі пози, демонструючи у всій красі свою витончену талію і довгі ніжки.

Ух, гарна! Оля Полякова підірвала мережу гарячими фото в купальнику

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"У мене відпустка! Ураааааа!" - прокоментувала щаслива Полякова.

Ух, гарна! Оля Полякова підірвала мережу гарячими фото в купальнику

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Де саме вона відпочиває, зірка поки що розкривати не стала.

Ух, гарна! Оля Полякова підірвала мережу гарячими фото в купальнику

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Ефектні фото викликали справжній ажіотаж у мережі і цілу лавину компліментів в коментарях.

  • Ти супер, просто принадність
  • Ух хороша Полякова, натурал все
  • Класна
  • Ваууу
  • Ну от як так..це ж просто не реально мати таку фігуру!!!
  • Як завжди Ви шикарна
  • Цікава засмага вийде
  • Чудові форми.
  • У мене аж слюні течуть
  • Оооваау! мої вітання!! розкішна!
  • Ось так виглядає Афродіта
  • Дууууже шикарна фігура!!!! Як же пощастило вашому чоловікові

Ух, гарна! Оля Полякова підірвала мережу гарячими фото в купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова "випадково" показала розкішне декольте в лаковому топі. Співачка закликала прихильників приїхати на її концерт у Львові, який відбудеться 21 вересня.

Раніше Оля Полякова показала вражаючі трюки молодшої доньки верхи на поні.

Наступає мамі на п'яти: дочка Полякової в купальнику зачарувала красою "Інші таланти": Оля Полякова "випадково" показала розкішне декольте в лаковому топі
Новини України отдыхОля Поляковафигура
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