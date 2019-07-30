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Баня, озеро, черепашки: Оля Полякова показала детали своего отпуска (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.07.2019 - 11:56
Баня, озеро, черепашки: Оля Полякова показала детали своего отпуска (видео)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова проводит насыщенные выходные с детьми и мужем

Оля Полякова вовсю наслаждается своим отпуском. Буквально день назад, 28 июля, украинская певица радостно сообщила, что у нее стартовал отпуск. При этом пока что Полякова находится в Украине, расслабляясь в своем загородном доме с зеленой территорией и озером.

На своей instagram-страничке в разделе сториз Полякова активно показывает, как отдыхает на природе. При этом новые видео особенно пришлись по душе многотысячной армии поклонников Поляковой.

Так, певица показала видео из… баньки! Поялкова лежит на деревянном лежаке топлес, а в это время ее супруг (Вадим Поляков) хлещет ее по спине веником из березовых веток. Сама Оля, судя по всему, в полном восторге. Она показывает большой палец в вверх, а также лаконично комментирует – "класс".

На следующем видео Полякова уже плавает в прохладном озере – закаляется. При этом видео снимает ее старшая дочь – 14-летняя Маша. У мамы с дочкой получился забавный диалог.

"Маруська, не уходи, - просит Полякова, пока ныряет в озере. – Я боюсь, что меня какая-то большая рыба утянет!". На вопрос дочери, чем она в таком случае может помочь, Полякова в шутку отвечает: "Ну не знаю, папу позовешь. Будешь кричать – папа, иди поржем, как маму большая рыба утаскивает". Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

Также на еще одном видео Оля Полякова показала необычный "улов". А именно – маленькую черепашку, которую, как выяснилось, певица со своей младшей дочкой Алисой нашла в озере.

"Вот такой черепашонок у нас поймался в озере", - комментирует Оля Полякова.

А вот Алиса не согласна! По словам девочки, это черепашка и зовут ее Луна.

Кстати, чуть позже Полякова также опубликовала в сториз забавное фото с дочкой Алисой и своим новым домашним питомцем – маленькой белоснежной собачкой. Девочка, как и собачка, сидит в коленях у мамы. При этом у Поляковой на колене лежит кусочек хлеба.

Баня, озеро, черепашки: Оля Полякова показала детали своего отпуска (видео)

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, до этого Полякова взорвала сеть горячими фото в купальнике. Певица позирует в оригинальном черном купальнике, который оголяет подтянутый животик исполнительницы. Конечно же, сложно не отметить, что певица выглядит восхитительно! Именно с этими фото Полякова и объявила о старте долгожданного отпуска.

Также Полякова "случайно" показала роскошное декольте в лаковом топе. Певица знает, как привлечь внимание поклонников. 

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Новости Украины певецотдыхОля Полякова
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