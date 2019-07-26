ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Інші таланти": Оля Полякова "випадково" показала розкішне декольте в лаковому топі

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.07.2019 - 14:26
"Інші таланти": Оля Полякова "випадково" показала розкішне декольте в лаковому топі
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На одному з відео Полякова наче не помічає, що її знімають

Оля Полякова відмінно знає, як утримувати увагу шанувальників. Українська виконавиця вміє створювати ажіотаж навколо своєї персони і створювати "міні-скандали". Але особливо Полякова любить дражнити багатотисячну армію підписників (а це тільки в мережі instagram більше 1,8 млн прихильників) пікантними фото і відео. І робить це "Королева ночі" як би ненароком.

Так, в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Полякова опублікувала серію більш ніж викликаючих відео. При цьому за своєю суттю відео носять безневинний характер. Першим ділом Полякова закликала прихильників приїхати на її концерт у Львові, який відбудеться 21 вересеня. І до речі, це буде виступ на стадіоні. На другому відео Полякова намагається співати англійською мовою.

Проте примітно, що весь цей час співачка позує в чорному лаковому топі, який дуже вигідно підкреслює зону декольте.

Цікаво, що одне відео Полякова так і підписала: "Коли не знаєш слів, але у тебе є інші таланти".

&quot;Інші таланти&quot;: Оля Полякова &quot;випадково&quot; показала розкішне декольте в лаковому топі

&quot;Інші таланти&quot;: Оля Полякова &quot;випадково&quot; показала розкішне декольте в лаковому топі

Скріншоти відео: instagram.com/polyakovamusic

До речі, раніше Оля Полякова вже з'являлася в цьому топі. Тільки тоді співачка сяяла трохи в іншому образі.

Так, українська співачка позувала у чорному лаковому топі і такій же лаковій міні-спідниці, але помаранчевого кольору. Образ довершував тонкий чорний пояс і туфлі. Крім того, довгі густі волосся виконавиці були завите в неслухняні кучері.

&quot;Інші таланти&quot;: Оля Полякова &quot;випадково&quot; показала розкішне декольте в лаковому топі

Стильна Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

До речі, саме цей образ став причиой розбрату в мережі. Справа в тому, що не так давно Полякова порівняла свій образ з образом відомої світської левиці Кім Кардашьян. Українська виконавиця вирішила, що образ Кім дуже схожий з її образом. Однак не всі шанувальники Полякової розділили її думку. Деякі підкреслили, що подібні порівняння некоректні.

Тим часом Кім Кардашьян здивувала схожістю з молодшою дочкою - Чикаго. Світська левиця показала дійсно дуже зворушливі кадри.

"Циркова артистка": Оля Полякова показала вражаючі трюки молодшої доньки "Русалонька": дочка Олі Полякової зачарувала мережу фото в купальнику
Новини України певецОля Полякова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся