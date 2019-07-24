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"Русалонька": дочка Олі Полякової зачарувала мережу фото в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.07.2019 - 09:41
"Русалонька": дочка Олі Полякової зачарувала мережу фото в купальнику
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Захоплені підписники засипали юну красуню компліментами

Схоже, що старша дочка співачки Олі Полякової, 14-річна Маша, вирішила всерйоз зайнятися просуванням свого блогу в Instagram, де у неї і так вже понад 100 тисяч підписників. Дівчина радує фоловерів яскравими і ефектними кадрами, а також дарує їм подарунки. До речі, вона також пробує свої сили в модельному бізнесі і цього літа вчилася у спеціалізованому таборі в Греції.

Крім іншого, там також вчили і красиво позувати на фото - свої нові вміння Маша з задоволенням демонструє. На нових кадрах вона відображена в ніжно-рожевому купальнику і солом'яному капелюшку.

&quot;Русалонька&quot;: дочка Олі Полякової зачарувала мережу фото в купальнику

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Юна красуня також показала різні емоції - на одному фото вона чуттєва і задумлива, а на другому зачаровує сонячною усмішкою.

&quot;Русалонька&quot;: дочка Олі Полякової зачарувала мережу фото в купальнику

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"На минулій фотці зібралося так багато лайків та коментарів, що я вирішила вибрати в цей раз не одного переможця і навіть двох, а трьох переможців, тому все, що вам потрібно зробити, щоб виграти бокс з солодощами, просто лайкнути і прокоментувати фотку, всім удачі", - пообіцяла Полякова-молодша.

Фолловери не змусили себе чекати і обсипали Машу компліментами, називаючи її Русалочкою і справжньою красунею.

  • Чарівна
  • Гармата
  • Хороша
  • Справжня русалка
  • Красуня
  • Дуже красива
  • Дуже красива! І купальник вогонь
  • Волосся супер
  • Сонячна дівчинка
  • Неперевершена
  • Красуня ти дуже гарна, вся в маму
  • Сонячна
  • Ти дуже гарна дівчина!!! Бажаю тобі успіхів у майбутньому...
  • Ніжна крихітка
 

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, 14-річна дочка Полякової Маша вразила чуттєвими фото у відвертому топі.

Раніше 14-річна Маша Полякова підкорила ультратрендовым образом в короткому топі і велосипедках.

До речі, дочка Полякової чесно відповіла на провокаційні питання про маму.

"Такі класні": Лобода з донькою влаштували фотосесію в купальниках на яхті "Ніжно і злегка еротично": дочка Полякової вразила чуттєвими фото
Новини України Оля ПоляковадочьМаша Полякова
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