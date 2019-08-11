Балерина Катерина Кухар в піжамі прогулялася по найщасливішому місцю на Землі

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина зробила епічний кадр з Чубакою

Відпочинок в США балетної пари Акатерины Кухар і Олександра Стоянова триває, за кілька тижнів зіркова сім'я встигла відвідати різні міста заморської країни. Вони поніжилися на теплих пляжах Лос-Анджелеса, заглянули в Лас-Вегас, чарувався захоплюючими видами Великого Каньйону і тепер вирішили згадати дитинство - вирушили в американський Діснейленд.

Фото: Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Disneyland - країна чарів! Країна самих яскравих та щирих емоцій не тільки дітей, але і дорослих!" - написала знаменита балерина на своїй сторінці в Instagram під спільним фото з чоловіком на тлі чарівного замку.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"В минулому році Instagram підвів підсумки року і назвав парк @disneyland - найщасливішим місцем на Землі! І це напевно ТАК! Адже усі ми родом із дитинства, і коли є можливість знову зануритися в нього, спрацьовує щось таке всередині, що ейфорія захоплює тебе цілком ..." - поділилася знаменитість своїми враженнями.

Фото: Катерина Кухар з Чубакою (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Для прогулянки по парку Катерина вибрала досить незвичайний наряд — костюм в піжамному стилі глибокого синього кольору з бешкетним принтом в різнокольорові сонечка, який надав казкового настрою її образу і натякнувши, що подібні дива можуть відбуватися тільки в сновидіннях.

"І ти - вже не ти дорослий, і все навколо, як казковий сон, який ти з жадібністю вбираєш, боячись прокинутися і порушити крихку ілюзорність фантазій змішану з реаліями того, що відбувається", - доповнила вона свій пост.

Фото: Катерина Кухар з подругою (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Варто відзначити, що Катерина вміє здивувати своїх фоловерів барвистими фото з подорожей. Так, вона зачарувала підписників строкатими ангельськими крилами на вершині хмарочоса.

А ще Катерина Кухар зачарувала неймовірно ефектним фото в стильному сафарі-образі на тлі Великого Каньйону.

Також знаменита балерина не приховує, які чоловіки її надихають і збуджують.