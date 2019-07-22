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"Балдію від неї": Тоня Матвієнко зачарувала милим відео з донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.07.2019 - 17:31
"Балдію від неї": Тоня Матвієнко зачарувала милим відео з донькою
Фото: Тоня Матвієнко з донькою (instagram.com/tonya_matvienko)

Співачка похвалилася артистичністю своєї малої

Відома співачка і щаслива мама двох доньок Тоня Матвієнко з задоволенням ділиться в мережі яскравими моментами свого сімейного життя. Зараз, коли молодша дочка Ніна підросла, вона нерідко бере її з собою на світські заходи, а також показує, як дівчинка росте і дорослішає.

Так, артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram миле й кумедне відео з трирічною донькою. Вони з Ніною їдуть в машині, і дівчинка забавно підспівує пісні з мультфільму "Холодне серце", демонструючи визначні артистичні дані.

"Балдєю від неї", - підписала ролик горда мама.

Відео: дочка Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна Ніна (instagram.com/tonya_matvienko)

Підписники Матвієнко залишили багато теплих і розчулених слів на адресу чарівної дівчинки.

  • Класна мала
  • Сонечко
  • Зірочка
  • Миле личко
  • Вображулька
  • Я вас люблю! Такий позитивчик!
  • Красуня малесенька
  • Ось вже татова
  • Така мила дівчинка
  • Точно балдежно
  • Така татусечкина дівчинка, здоров'я та творчих злетів
  • Милашка

&quot;Балдію від неї&quot;: Тоня Матвієнко зачарувала милим відео з донькоюСкріншот коментарів (instagram.com/tonya_matvienko)

Нагадаємо, дочка Тоні Матвієнко Ніна дебютувала у зйомках кліпу своєї зіркової мами. А пісню написав тато малятка Арсен Мірзоян.

Раніше Тоня Матвієнко показала підрослу дочку Ніну і запропонувала фанам знайти 10 відмінностей між дитиною та її батьком.

Також Тоня Матвієнко умилила мережу веселим танцем молодшої доньки зі знаменитою бабусею – української легендою Ніною Матвієнко.

"Такі класні": Лобода з донькою влаштували фотосесію в купальниках на яхті Донька Тоні Матвієнко дебютувала у зйомках кліпу своєї зіркової мами (відео)
Новини України Тоня Матвиенкодочь
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