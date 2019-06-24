"Аж помолодшала": Слава з НеАнгелів підкорила квітучою зовнішністю і стрункою фігурою

Незважаючи на те, що у Слави Камінської з групи НеАнгели зараз важкий період в житті - співачка розлучається з чоловіком Едгаром Камінським, з яким у неї двоє дітей, вона намагається не сумувати. Артистка знаходить розраду в улюблених дітях і роботі, не забуває вона й відпочивати і заодно захоплювати шанувальників квітучим зовнішнім виглядом.

На своїй сторінці в Instagram Слава опублікувала кілька ефектних знімків, на яких вийшла справжньою красунею.

На одному з фото вона сидить на лавочці в парку, при цьому на артистці домашні халат і тапочки. Її руде волосся розпущене і вона задумливо дивиться в далечінь.

"З Березня не була на містку", - загадково написала Камінська.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Також артистка похвалилася стрункою фігурою в купальнику - вона виклала два фото біля води. На першому кадрі Слава відображена в чорному бікіні і рятувальному жилеті, вона чуттєво прочинила губи і спокушає поглядом.

"Ах хіба винна яяяя, що народилася красивою)))" - поцікавилася виконавиця.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

На другому фото вона блиснула витонченою фігурою в повний зріст, накинувши на купальник білу накидку.

"Недільний мама", - прокоментувала спекотне фото співачка.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Підписники засипали її компліментами і помітили, що вона покращала і навіть помолодшала. Багато також побажали Камінській жіночого щастя.

Славочка, Ви любов. Нехай все у Вас буде добре

Шикарна яка. Бомба , чого тут говорити

Супер МАМА

Яка заводна "недільний мама"

Фігура вогонь

Така ніжна, аж помолодшала!!! Мати, по ходу все йде тобі тільки на користь

Ну як же не соромно бути на стільки красивою?

Славочка Ви дуже красива і обоялельная!!! Цього вам жіночого щастя

Чудова

Сексі-красуня

Дуже красива! Є до чого (особисто мені) прагнути!

Не винна, краса очі радує

Слава! Зайчик тримайся! Головне що в тебе є діти! А мужики ще будуть вони всі козли! А ти зірка

Слава, ти супер, все інше неважливо, бережи себе

Скріншот коментарів (instagram.com/slava_kaminska)

Нагадаємо, Слава і Віка з НеАнгелів захопили розкішними фігурами в купальниках в Одесі.

Раніше Едгар Камінський розговорився про розлучення зі Славою і попросив користувачів мережі проявити повагу і не давати непрошених порад.