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"Аж помолодшала": Слава з НеАнгелів підкорила квітучою зовнішністю і стрункою фігурою


Співачка засипала мережу яскравими світлинами

Незважаючи на те, що у Слави Камінської з групи НеАнгели зараз важкий період в житті - співачка розлучається з чоловіком Едгаром Камінським, з яким у неї двоє дітей, вона намагається не сумувати. Артистка знаходить розраду в улюблених дітях і роботі, не забуває вона й відпочивати і заодно захоплювати шанувальників квітучим зовнішнім виглядом.

На своїй сторінці в Instagram Слава опублікувала кілька ефектних знімків, на яких вийшла справжньою красунею.

На одному з фото вона сидить на лавочці в парку, при цьому на артистці домашні халат і тапочки. Її руде волосся розпущене і вона задумливо дивиться в далечінь.

"З Березня не була на містку", - загадково написала Камінська.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Також артистка похвалилася стрункою фігурою в купальнику - вона виклала два фото біля води. На першому кадрі Слава відображена в чорному бікіні і рятувальному жилеті, вона чуттєво прочинила губи і спокушає поглядом.

"Ах хіба винна яяяя, що народилася красивою)))" - поцікавилася виконавиця.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

На другому фото вона блиснула витонченою фігурою в повний зріст, накинувши на купальник білу накидку.

"Недільний мама", - прокоментувала спекотне фото співачка.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Підписники засипали її компліментами і помітили, що вона покращала і навіть помолодшала. Багато також побажали Камінській жіночого щастя.

  • Славочка, Ви любов. Нехай все у Вас буде добре
  • Шикарна яка. Бомба , чого тут говорити
  • Супер МАМА
  • Яка заводна "недільний мама"
  • Фігура вогонь
  • Така ніжна, аж помолодшала!!! Мати, по ходу все йде тобі тільки на користь
  • Ну як же не соромно бути на стільки красивою?
  • Славочка Ви дуже красива і обоялельная!!! Цього вам жіночого щастя
  • Чудова
  • Сексі-красуня
  • Дуже красива! Є до чого (особисто мені) прагнути!
  • Не винна, краса очі радує
  • Слава! Зайчик тримайся! Головне що в тебе є діти! А мужики ще будуть вони всі козли! А ти зірка
  • Слава, ти супер, все інше неважливо, бережи себе
 

Скріншот коментарів (instagram.com/slava_kaminska)

Нагадаємо, Слава і Віка з НеАнгелів захопили розкішними фігурами в купальниках в Одесі.

Раніше Едгар Камінський розговорився про розлучення зі Славою і попросив користувачів мережі проявити повагу і не давати непрошених порад.

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