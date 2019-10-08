Ассоль похвалилася витонченою фігурою в купальнику під час медового місяця

Молодята вирушили у весільну подорож на Маврикій
Українська співачка Катя Гуменюк, більш відома як Ассоль, продовжує насолоджуватися райським відпочинком з коханим тепер уже чоловіком на острові Маврикій. Нагадаємо, 19 вересня пара відгуляла пишне весілля в Києві, на якому наречена блищала в шикарній сукні, а веселили гостей зірки українського шоу-бізнесу. А після урочистості артистка з новоспеченим чоловіком Артемом Тараненко поїхали у весільну подорож.
Спочатку молодята повеселилися у Діснейленді в Парижі, а після вирушили ніжитися біля океану на екзотичний острів. На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася яскравими знімками зі свого медового місяця.
Ассоль позувала в злитному чорному купальнику, демонструючи витончену фігуру і стрункі довгі ноги.
Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)
Юна дружина приймала ефектні пози на березі океану, а також біля басейну, з якого відкривається приголомшливий вид.
Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)
Фолловери залишилися в захваті від постаті артистки і обсипали її компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/assolmusic)
Нагадаємо, Ассоль замилувала мережу зворушливим відео з коханим, показавши їхню історію кохання.