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Ассоль похвалилася витонченою фігурою в купальнику під час медового місяця

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Молодята вирушили у весільну подорож на Маврикій

Українська співачка Катя Гуменюк, більш відома як Ассоль, продовжує насолоджуватися райським відпочинком з коханим тепер уже чоловіком на острові Маврикій. Нагадаємо, 19 вересня пара відгуляла пишне весілля в Києві, на якому наречена блищала в шикарній сукні, а веселили гостей зірки українського шоу-бізнесу. А після урочистості артистка з новоспеченим чоловіком Артемом Тараненко поїхали у весільну подорож.

Спочатку молодята повеселилися у Діснейленді в Парижі, а після вирушили ніжитися біля океану на екзотичний острів. На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася яскравими знімками зі свого медового місяця.

Ассоль позувала в злитному чорному купальнику, демонструючи витончену фігуру і стрункі довгі ноги.

Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

Юна дружина приймала ефектні пози на березі океану, а також біля басейну, з якого відкривається приголомшливий вид.

Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

Фолловери залишилися в захваті від постаті артистки і обсипали її компліментами.

  • Які ноги
  • красуня
  • Яка краса!!! А фігура, взагалі... диво !!!!
  • Вау, як картинка
  • Нереально красиво
  • Худенька. Як схудли? Пп?
  • Як красиво
  • Яка красуня
  • Красуня, гарного відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/assolmusic)

Нагадаємо, Ассоль замилувала мережу зворушливим відео з коханим, показавши їхню історію кохання.

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