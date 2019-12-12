Аня Трінчер, Поліна Логунова, Яна Клочкова та інші зіркові гості прем'єри "Джуманджі" в Києві

Зіркові гості прем'єри "Джуманджі: Наступний рівень" (фото: Оскар)

У мережі кінотеатрів "Оскар" показ фільму "Джуманджі" стартує з 12 грудня

11 грудня у столичному кінотеатрі "Оскар" (ТЦ "Гулівер") відбулась прем'єра другої частини супер успішного пригодницького фільму "Джуманджі". Серед зіркових гостей вечірки були помічені: Павло Костіцин, Ганна Трінчер, Даша Трегубова, Яна Клочкова, Ілля Кваша, Анна Добриднєва, Олександра Новікова, Поліна Логунова та інші гості.

Джуманджі: Наступний рівень

Джуманджі: новий рівень - трейлер

Нові правила і новий рівень у фантастичній грі Джуманджі. Для виживання в жорстких умовах, героям належить приміряти нові спонтанні ролі, відкрити нову реальність і кинути виклик новим загрозам.

Цікаві факти про фільм "Джуманджі: Наступний рівень":

Під час зйомок Джек Блек вів закулісний відео-журнал для свого каналу на YouTube "Jablinski Games".

Як і перший фільм, "Джуманджі: Наступний рівень" вийде в прокат за тиждень до фільму "Зоряні війни". "Джуманджі: Поклик джунглів", вийшов за тиждень до старту "Зоряні війни: Останні джедаї" (2017), а ця картина вийде перед стартом "Зоряні війни: Сходження Скайуокера" (2019).

Фільм частково знятий в Glamis Dunes в Каліфорнії.

Перша співпраця Денні Гловера і Денні Девіто після "Я все ще тут" (2010).

Фільм розширює світ Джуманджі, так як персонажі виходять за рамки ігрових джунглів.

"Джуманджі: Наступний рівень" четвертий фільм у франшизі. Перші три фільми - "Джуманджі" (1995), "Затура: Космічна пригода" (2005), "Джуманджі: Поклик джунглів" (2017)

Зіркові гості прем'єри

Поліна Логунова

Анна Добриднєва

Дарина Трегубова

Анна Трінчер

Павло Костіцин

Яна Клочкова

Ілля Кваша

Олександра Новікова

Зіркові гості прем'єри "Джуманджі" в Києві

Зіркові гості прем'єри "Джуманджі" в Києві