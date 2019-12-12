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Аня Трінчер, Поліна Логунова, Яна Клочкова та інші зіркові гості прем'єри "Джуманджі" в Києві

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.12.2019 - 13:06
Аня Трінчер, Поліна Логунова, Яна Клочкова та інші зіркові гості прем'єри "Джуманджі" в Києві
Зіркові гості прем'єри "Джуманджі: Наступний рівень" (фото: Оскар)

У мережі кінотеатрів "Оскар" показ фільму "Джуманджі" стартує з 12 грудня

11 грудня у столичному кінотеатрі "Оскар" (ТЦ "Гулівер") відбулась прем'єра другої частини супер успішного пригодницького фільму "Джуманджі". Серед зіркових гостей вечірки були помічені: Павло Костіцин, Ганна Трінчер, Даша Трегубова, Яна Клочкова, Ілля Кваша, Анна Добриднєва, Олександра Новікова, Поліна Логунова та інші гості.

Джуманджі: Наступний рівень

Джуманджі: новий рівень - трейлер

Нові правила і новий рівень у фантастичній грі Джуманджі. Для виживання в жорстких умовах, героям належить приміряти нові спонтанні ролі, відкрити нову реальність і кинути виклик новим загрозам.

Цікаві факти про фільм "Джуманджі: Наступний рівень":

  • Під час зйомок Джек Блек вів закулісний відео-журнал для свого каналу на YouTube "Jablinski Games".
  • Як і перший фільм, "Джуманджі: Наступний рівень" вийде в прокат за тиждень до фільму "Зоряні війни". "Джуманджі: Поклик джунглів", вийшов за тиждень до старту "Зоряні війни: Останні джедаї" (2017), а ця картина вийде перед стартом "Зоряні війни: Сходження Скайуокера" (2019).
  • Фільм частково знятий в Glamis Dunes в Каліфорнії.
  • Перша співпраця Денні Гловера і Денні Девіто після "Я все ще тут" (2010).
  • Фільм розширює світ Джуманджі, так як персонажі виходять за рамки ігрових джунглів.
  • "Джуманджі: Наступний рівень" четвертий фільм у франшизі. Перші три фільми - "Джуманджі" (1995), "Затура: Космічна пригода" (2005), "Джуманджі: Поклик джунглів" (2017)

Зіркові гості прем'єри

Аня Трінчер, Поліна Логунова, Яна Клочкова та інші зіркові гості прем'єри &quot;Джуманджі&quot; в Києві

Аня Трінчер, Поліна Логунова, Яна Клочкова та інші зіркові гості прем'єри &quot;Джуманджі&quot; в Києві

Поліна Логунова

Аня Трінчер, Поліна Логунова, Яна Клочкова та інші зіркові гості прем'єри &quot;Джуманджі&quot; в Києві

Анна Добриднєва

Аня Трінчер, Поліна Логунова, Яна Клочкова та інші зіркові гості прем'єри &quot;Джуманджі&quot; в Києві

Дарина Трегубова

Аня Трінчер, Поліна Логунова, Яна Клочкова та інші зіркові гості прем'єри &quot;Джуманджі&quot; в Києві

Анна Трінчер

Аня Трінчер, Поліна Логунова, Яна Клочкова та інші зіркові гості прем'єри &quot;Джуманджі&quot; в Києві

Павло Костіцин

Аня Трінчер, Поліна Логунова, Яна Клочкова та інші зіркові гості прем'єри &quot;Джуманджі&quot; в Києві

Яна Клочкова

Аня Трінчер, Поліна Логунова, Яна Клочкова та інші зіркові гості прем'єри &quot;Джуманджі&quot; в Києві

Ілля Кваша

Аня Трінчер, Поліна Логунова, Яна Клочкова та інші зіркові гості прем'єри &quot;Джуманджі&quot; в Києві

Олександра Новікова

Зіркові гості прем'єри "Джуманджі" в Києві

Зіркові гості прем'єри "Джуманджі" в Києві

Санта Дімопулос, Ірина Данилевська, Олімпія Вайтмусташ та інші зіркові гості на прем'єрі "Абатство Даунтон" Горбунов, Осадча, Фагот, Пустовіт та інші на презентації тизерапроекта "Кава з кардамоном"
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