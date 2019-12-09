Аніта Луценко показала дочку і чесно розповіла про труднощі материнства

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Вона підтримала всіх новоспечених матерів

Аніта Луценко - відома і популярна фітнес-тренер, а також ведуча шоу "Зважені та щасливі". Вона часто ділиться на своїй сторінці в мережі корисними порадами по здоровому харчуванню, схудненню і ефективними вправами - наприклад, нещодавно вона розкрила правила, які допомагають схуднути і стати більш щасливим. Іноді зірка також показує свою кохану донечку Мію, якій вже виповнилося три роки.

На свіжому фото в Instagram Аніта сидить на ліжку в обнімку з донькою, при цьому на ній один лише теплий светр. Спортсменка щасливо посміхається на камеру.

У підписі до публікації Луценко підтримала всіх жінок, які народили дитину менше року тому і відверто поділилася, яким був цей період для неї. Виявляється, їй довелося зіткнутися з багатьма проблемами зі здоров'ям і самопочуттям.

Фото: Аніта Луценко з донькою (instagram.com/anitasporty)

"Сьогодні я хочу підтримати жінок, які вперше стали мамами менше року тому.

Це такий складний період коли ти:

не відчуваєш своє тіло таким, яким воно було до пологів

ти сутула і болить спина

ти при будь-яких розкладах «погана мати» ))

у тебе скоріше всього конфлікти з коханим ( міг би більше допомагати, чую я майже від усіх, що народили )

кришаться зуби і випадає волосся

ти випадаєш з кола спілкування бездітних

ти тупо хочеш спати

ти хочеш побути одна, але совість каже, що тобі має бути соромно такого хотіти

ти випити навіть з горя не можеш

Крихітки! Головне дожити до 1 року. обіймаю кожну таку дівчинку й ти не одна і все пройде! І життя знову буде вогонь і ти будеш відчувати на 100% зарядженою батарейкою, тільки плюс у тебе Нова людина поруч = любов всього світу в серці. P. S. Якщо вам не близькі ці відчуття, то я вас вітаю - ви розумниця", - докладно розповіла Аніта.

Підписникиподякували телеведучій за такий відвертий пост і відзначили, що у багатьох було все точно так само.

Чому мені ніхто не сказав цього два роки тому... Чудові слова!!!) і дуже правильні)

Все точно так! Було.... Пройшло. Все супер+ донечка -подружка поруч!!!!

100% правда, на собі перевірено, а зараз не уявляю, як жила без своєї донечки

Підписуюсь під кожним словом

Блін..... це тааак важко.... дійсно треба пережити цей період...

Спасибі, Аніта

Дякую і вам сил, терпіння і натхнення!!! Радуєте нас і допомагаєте

Аніта, спасибі Вам большоооое за такі слова і підтримку. а Ви після того як стали мамою - стали красивіше в мільйон разів, ніжніше, миліший, балдію від Вас

Класний пост. Ви молодчинка

Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко шокувала фанатів екстремально короткою зачіскою.