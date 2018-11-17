Ані Лорак влаштувала спокусливі танці: опубліковано відео

Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Знаменита українська співачка поділилася сексуальним роликом

Ані Лорак, яка часто радує шанувальників своїми спокусливими фото, вирішила зняти подібне відео.

На свою сторінку в Instagram зірка виклала ролик, на якому вона сексуально рухається в такт музиці в сріблястому платті в блискучих пайтках.

"Живи тут і зараз. Відчуй музику всередині себе", - підписала відео 40-річна зірка.

Пропонуємо вам побачити даний ролик:

"Краса завжди є і буде вашим сильним зброєю!", "Цікаве нижня білизна", "Вау яке гарне плаття!" - написали передплатники.

Скріншот: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, раніше Ані Лорак здивувала несподівано скромним чином.

Також ми повідомляли, що чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу засвітився в компанії незнайомки в нічному клубі. Після чого в ЗМІ почала розповсюджуватися інформація, що пара буде розлучатися. І все ж експерти відзначили, що шлюборозлучний процес Лорак може тривати не один рік.

Також Ані Лорак разом із ще 6 відомими українками (Каменських, Тодоренко, Брежнєва та інші) увійшла до рейтинг найсексуальніших жінок Росії.

Ані Лорак: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)