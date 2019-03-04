Ані Лорак здивувала скромним ультра-чорним образом і незвичайною зачіскою

Співачка з'явилася в незвичному скромному вбранні, який високо оцінили фолловери артистки
Ани Лорак, которая недавно показала в соцсетях снимок в обольстительном алом платье с глубоким декольте, на этот раз предстала в достаточном скромном образе, который удивил поклонников артистки.
Наряд украинской певицы состоял из юбки-карандаш простого кроя и блузки из слегка прозрачного материала с объемными рукавами. Образ певица дополнила ботильонами на высокой платформе и высоким каблуком, плотными колготками и сумочкой. Весь ансамбль был объединен черным цветом, который добавил элегантности певице и получил положительный отклик в соцсетях.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Примечательно то, что на знаменитости практически не было украшений, в коротком видео и на паре фотографий заметно, что Ани украсила себя только скромным колечком и сережками-гвоздиками. А вот прическа певицы заслуживает отдельного внимания, поскольку такой высокий и объемный пучок, который сделала Лорак в этот раз, она делает не часто.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Такой выход украинской певицы привлек большое внимание аудитории, ведь появилась она на вручении российской музыкальной премии, а некоторые подписчики звезды в Instagram предположили, что она возможно будет ее ведущей.
Стоит отметить, что фасон юбки, который полностью подчеркнул бедра и живот Ани Лорак, окончательно развеял догадки и сомнения о том, что певица находиться в "интересном положении".
Напомним, что недавно Ани Лорак вызвала ажиотаж в сети трогательной стильной фотосессией с дочерью Софией.