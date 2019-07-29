"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін блиснула формами в "гарячій" фотосесії

Барбара Палвін не так часто радує послідовувачів постами, зате вони завжди очікувані і максимально змістовні. Будь-то нова рекламна кампанія Giorgio Armani Light di Gioia, де модель з'явилася в натуральному легкому образі, або ж "гарячі" фото, з допомогою яких вона інформує фоловерів про нові проекти. Наприклад, співпраця з Diesel, як на останньому фото.

Барбара поділилася новими фото (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Дівчина позує в досить відвертому вбранні: високі ботфорти кольору хакі, напівпрозорої чорній комбінації і куртці "військового" забарвлення, еротично спущеною з плечей. Доповнюють картину яскравий макіяж з графічными стрілками і волосся, укладене в об'ємну укладку. Виглядає Барбара неймовірно свіжо і розкішно. Що відразу ж відзначили її фолловери, засипавши її коментарями і захопленнями.

Барбара для Armani (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

До речі, Барбара, яка стала "ангелом" Victoria's Secret навесні цього року, в наступному сезоні буде йти по подіуму знаменитої марки вже в новому статусі. Зараз дівчина знімається для рекламних кампаній бренду, демонструючи нові лінії білизни і купальників. А між цим встигає взяти участь і в інших проектах. Приміром, вона блищить у зйомці для Calzedonia, на сторінках Sports Illustrated Swimsuit і масі інших.

Палвін – майстер "гарячих" фотосесій (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Приватне життя знаменитої угорської моделі також кипить. 25-річна красуня вже більше року перебуває у відносинах з американським актором Діланом Спраусом. Спочатку пара намагалася не афішувати свій роман, але представникам преси вдалося "піймати" їх спільної прогулянкою. З липня молоді люди офіційно зізналася світу, що люблять одного.

Барбара і Ділан (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Нагадаємо, раніше Барбара зустрічалася зі співаком Джастіном Бібером. А її бойфренд кілька років був у парі з американською моделлю Дайною Фразер. Цікаво, що після розставання дівчина повідомила пресі, що причиною розриву були зради Ділана. Що ж, у парі Барбари і Ділана поки нічого пободного не було помічено.