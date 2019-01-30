Як потрапити на подіум з нестандартною зовнішністю: українська топ-модель відкрила секрети

Фото: Алла Костромічева (instagram.com/alla)

Чотири безпрограшних поради для початку модельної кар'єри

Алла Костромічева, модель і суддя шоу "Топ-модель по-українськи" у своєму блозі Instagram дала поради тим дівчатам, які мріють про кар'єру на подіумі, але не мають відповідних для цього заняття параметрів.

Алла розповіла, що перш за все у тих, кому не вистачає пару сантиметрів до "модельного" зроста є шанс "пробитися" на азіатському модельному ринку праці (для Азії мінімальний достатній зріст — 169 см) , а тих, хто вище 180 см із задоволенням працевлаштують в Європі.

Крім того, Костромічева дала 4 поради тим дівчаткам з нестандартною модельною зовнішністю, які хочуть підкорити світ моделінгу, але не знають з чого почати.

1. Якщо Вам ще немає 14-15-ти років, ви ще ростете, то цілком є шанс дотягнутися. Поки ви ще в такому ніжному віці можна вчитися позувати і ходити на підборах (навіть якщо ви не станете моделлю, все одно в житті знадобиться).

Фото: Софі Хиршфелдер (Хірші) - зріст 168 см (instagram.com/hirschygrace)

2. Відправте свої матеріали в productions. Коли відбуваються зйомки реклам та кліпів - акторів, моделей і моделей-дітей дуже часто підбирають з баз даних продакшнів. Особливо це стосується типажних людей, акторів, фітнес-моделей і т. п.

Фото: Барбара Палвін - зріст 171см (instagram.com/realbarbarapalvin)

3. Шлях у моделінг через блогінг. Все більше і більше дівчат з немодельными параметрами з'являються в рекламах і стрічках відомих брендів. Межі між моделлингом і блоґінгом стираються. Якщо говорити про дівчину з ідеальними параметрами, агенція може взяти її "нульову" в питаннях позування, дефіле і вже "робити" з неї успішну модель. Всі ті приклади, коли ви бачите дівчинку-блогера в рекламах і коллаборациях - це self-made люди, які самі навчилися працювати на камеру, говорити, позувати і подавати себе. Це дівчата з харизмою, яка призвела до великих охватів аудиторії. Саме їх аудиторія стає цікава брендам, а не їх 165 см.

Фото: Каміль Роу - зріст 171см (instagram.com/fingermonkey)

4. І хороші новини для "занадто" високих дівчат. Не варто зневірятися, якщо ви ростете занадто швидко, історія моделінгу знає випадки, коли модель "вистрілює" в 14-15 років з ростом 180 і тоді, коли вона доростає до 185, вона вже зірка.

Фото: Карлі Клосс - зріст 188 см (instagram.com/karliekloss)

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