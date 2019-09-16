Андре Тан поділився унікальною історією створення весільної сукні для Катерини Кухар

Прима-балерина і прем'єр Нациоанльной опери України Катерина Кухар і Олександр Стоянов офіційно стали чоловіком і дружиною в минулі вихідні, 15 вересня. Пара розписалися в одному з київських Рагсів. При цьому дата весілля символічна і приурочена до дати вінчання, яка відбулася 5 років тому. Катерина неодноразово підкреслювала, що вінчання для неї важливіше. А розпис - це, скоріше, "відповідь на прохання і питання" близьких людей.

Як з'ясувалося, оригінальний наряд нареченої був створений українськими дизайнерами Андре Таном і Іриною Котапською. Так, напівпрозоре плаття нареченої і нареченого ідеально були підібрані за колірною гамою і поєднувалися між собою за стилем. Для розпису Олександр віддав перевагу індивідуальному пошиттю весільного костюма трійки, а Катерина вибрала сукню мерехтливої кольору від Iryna Kotapska by Andre Tan.

Весільні образи Стоянова та Кухар (фото: прес-служба)

Створити ідеальне плаття для такого свята – справа не з простих, особливо якщо мова йде про такі витончені фігури, якими володіють балерини і такої вишуканої жінки, як Катерина Кухар. Це виклик навіть для досвідчених дизайнерів. Адже Катерина володіє не тільки приголомшливою грацією на сцені, але і є іконою стилю для багатьох і володіє відмінним смаком.

Чудовий наряд був створений Андре спеціально для Катерини, на нього пішло трохи більше 20 метрів тюлі, в ньому багато тонкої ручної роботи, так, наприклад її кейм був ушитий 10 метрами пір'я та оздоблений каміннями Swarovsky, а бездоганний крій підкреслював фігуру прими. В цьому витонченому вбранні Катерина виглядала, немов створена з повітря і туману.

"Катя дуже тендітна і ніжна дівчина, приміряючи купу різних суконь, я зрозумів, що хочу зробити для неї щось дуже легке і напівпрозоре, що ідеально підкреслює її витонченість і крихкість. Так само я вирішив слідувати тренду і замінити фату кейпом прикрашеним пір'ям плюмаж. І звичайно я просто повинен був акцентувати увагу на витонченій талії, обхват близько 52 сантиметрів. Ми вирішили створити баску, яку елегантно доповнюють каміння Swarovsky", - говорить Андре Тан.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар показала головну солодкість - весільний торт. Катерина показаоа фото і відео, на якому разом з Олександром розрізає торт. Білосніжний торт зроблений в три яруси і прикрашений квітами.