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Андре Тан поділився унікальною історією створення весільної сукні для Катерини Кухар

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.09.2019 - 17:16
Андре Тан поділився унікальною історією створення весільної сукні для Катерини Кухар
Олександр Стоянов і Екаетрина Кухар (фото: прес-служба дизайнера)

Андре Тан створив унікальне весільне плаття для прими-балерини Катерини Кухар

Прима-балерина і прем'єр Нациоанльной опери України Катерина Кухар і Олександр Стоянов офіційно стали чоловіком і дружиною в минулі вихідні, 15 вересня. Пара розписалися в одному з київських Рагсів. При цьому дата весілля символічна і приурочена до дати вінчання, яка відбулася 5 років тому. Катерина неодноразово підкреслювала, що вінчання для неї важливіше. А розпис - це, скоріше, "відповідь на прохання і питання" близьких людей.

Як з'ясувалося, оригінальний наряд нареченої був створений українськими дизайнерами Андре Таном і Іриною Котапською. Так, напівпрозоре плаття нареченої і нареченого ідеально були підібрані за колірною гамою і поєднувалися між собою за стилем. Для розпису Олександр віддав перевагу індивідуальному пошиттю весільного костюма трійки, а Катерина вибрала сукню мерехтливої кольору від Iryna Kotapska by Andre Tan.

Андре Тан поділився унікальною історією створення весільної сукні для Катерини Кухар

Андре Тан поділився унікальною історією створення весільної сукні для Катерини Кухар

Весільні образи Стоянова та Кухар (фото: прес-служба)

Створити ідеальне плаття для такого свята – справа не з простих, особливо якщо мова йде про такі витончені фігури, якими володіють балерини і такої вишуканої жінки, як Катерина Кухар. Це виклик навіть для досвідчених дизайнерів. Адже Катерина володіє не тільки приголомшливою грацією на сцені, але і є іконою стилю для багатьох і володіє відмінним смаком.

Чудовий наряд був створений Андре спеціально для Катерини, на нього пішло трохи більше 20 метрів тюлі, в ньому багато тонкої ручної роботи, так, наприклад її кейм був ушитий 10 метрами пір'я та оздоблений каміннями Swarovsky, а бездоганний крій підкреслював фігуру прими. В цьому витонченому вбранні Катерина виглядала, немов створена з повітря і туману.

Андре Тан поділився унікальною історією створення весільної сукні для Катерини Кухар

"Катя дуже тендітна і ніжна дівчина, приміряючи купу різних суконь, я зрозумів, що хочу зробити для неї щось дуже легке і напівпрозоре, що ідеально підкреслює її витонченість і крихкість. Так само я вирішив слідувати тренду і замінити фату кейпом прикрашеним пір'ям плюмаж. І звичайно я просто повинен був акцентувати увагу на витонченій талії, обхват близько 52 сантиметрів. Ми вирішили створити баску, яку елегантно доповнюють каміння Swarovsky", - говорить Андре Тан.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар показала головну солодкість - весільний торт. Катерина показаоа фото і відео, на якому разом з Олександром розрізає торт. Білосніжний торт зроблений в три яруси і прикрашений квітами.

"З одним серцем на двох": Катерина Кухар зворушила визнанням чоловікові в день весілля "Балерина-поетеса": чуттєва Кухар в розкішному прозорій сукні приголомшила мережу
Новини України Катерина КухарАндре Тан
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