Анастасія Приходько з'явилася на публіці з кругленьким животом і заговорила про вагітність (відео)

Кілька тижнів тому в одному з ефірів гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" ведучий Володимир Остапчук сказав, що одна з учасниць проєкту вагітна.

Саме Олег Винник припустив, що це може бути Бабка. Вчора вона покинула шоу і прокоментувала чутки про своє становище.

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Припущення про те, що Приходько вагітна були винесені на підставі відомостей від Остапчука, а також цілком очевидно за кругленькими формами знаменитості.

Анастасія Приходько на шоу "Маска"

Варто відзначити, що нещодавно в профілі артистки з'явилося відео, на якому співачка позує вагітною. Колаж був підготовлений до дня народження дочки співачки, але фанати вже тоді запідозрили, що знаменитість може бути знову вагітна.

У півфіналі популярного на українському телебаченні шоу "Маска" розсекретили відразу чотирьох знаменитостей.