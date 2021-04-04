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Анастасія Приходько з'явилася на публіці з кругленьким животом і заговорила про вагітність (відео)

Новость на русском → Неділя 04 квітня 2021 10:42
Анастасія Приходько з'явилася на публіці з кругленьким животом і заговорила про вагітність (відео) Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Анна Кисельова

Шоу "Маска" покинула ще одна українська зірка. В образі Бабки довгий час ховалася українська співачка Анастасія Приходько. Але її участь у проєкті стала не найбільшим сюрпризом для глядачів. Як виявилося, знаменитість брала участь у шоу з помітно кругленьким животиком.

Анастасія Приходько прокоментувала своє особливе положення в ефірі "Маски".

Кілька тижнів тому в одному з ефірів гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" ведучий Володимир Остапчук сказав, що одна з учасниць проєкту вагітна.

Саме Олег Винник припустив, що це може бути Бабка. Вчора вона покинула шоу і прокоментувала чутки про своє становище.

Анастасія Приходько з'явилася на публіці з кругленьким животом і заговорила про вагітність (відео)

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Припущення про те, що Приходько вагітна були винесені на підставі відомостей від Остапчука, а також цілком очевидно за кругленькими формами знаменитості.

Анастасія Приходько на шоу "Маска"

Варто відзначити, що нещодавно в профілі артистки з'явилося відео, на якому співачка позує вагітною. Колаж був підготовлений до дня народження дочки співачки, але фанати вже тоді запідозрили, що знаменитість може бути знову вагітна.

У півфіналі популярного на українському телебаченні шоу "Маска" розсекретили відразу чотирьох знаменитостей.

Нагадаємо, що раніше українська співачка й екс-учасниця Євробачення підтримала представницю Росії на конкурсі.

Як ми писали раніше співачка Анастасія Приходько викликала поліцію для доньки Нанни. Артистка каже, що "копи" пояснили дівчинці, що світ "не складається з рожевих поні, тіктока, і фіалок!"

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