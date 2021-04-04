Анастасія Приходько з'явилася на публіці з кругленьким животом і заговорила про вагітність (відео)
Шоу "Маска" покинула ще одна українська зірка. В образі Бабки довгий час ховалася українська співачка Анастасія Приходько. Але її участь у проєкті стала не найбільшим сюрпризом для глядачів. Як виявилося, знаменитість брала участь у шоу з помітно кругленьким животиком.
Анастасія Приходько прокоментувала своє особливе положення в ефірі "Маски".
Кілька тижнів тому в одному з ефірів гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" ведучий Володимир Остапчук сказав, що одна з учасниць проєкту вагітна.
Саме Олег Винник припустив, що це може бути Бабка. Вчора вона покинула шоу і прокоментувала чутки про своє становище.
Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Припущення про те, що Приходько вагітна були винесені на підставі відомостей від Остапчука, а також цілком очевидно за кругленькими формами знаменитості.
Анастасія Приходько на шоу "Маска"
Варто відзначити, що нещодавно в профілі артистки з'явилося відео, на якому співачка позує вагітною. Колаж був підготовлений до дня народження дочки співачки, але фанати вже тоді запідозрили, що знаменитість може бути знову вагітна.
У півфіналі популярного на українському телебаченні шоу "Маска" розсекретили відразу чотирьох знаменитостей.
Нагадаємо, що раніше українська співачка й екс-учасниця Євробачення підтримала представницю Росії на конкурсі.
Як ми писали раніше співачка Анастасія Приходько викликала поліцію для доньки Нанни. Артистка каже, що "копи" пояснили дівчинці, що світ "не складається з рожевих поні, тіктока, і фіалок!"