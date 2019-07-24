ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Американські гірки": Лілія Ребрик пережила жахливий стрес на знімальному майданчику

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.07.2019 - 13:26
"Американські гірки": Лілія Ребрик пережила жахливий стрес на знімальному майданчику
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик не забула і новим соковитим образом блиснути!

Лілія Ребрик змусила шанувальників переживати. Українська телеведуча поділилася з багатотисячною армією підписників неприємним ранковим випадком, який, як вона каже, рано чи пізно трапляється з кожним телеведучим. Як з'ясувалося, телеведуча проспала. І це можна було б назвати звичайним "банальним" випадком, якщо не необхідність вести прямий ефір! Нагадаємо, що Ребрик є ведучою ранкового шоу "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна", який виходить о 6:30 ранку. А от Лілія сьогодні, 24 липня, тільки о 6 ранку прокинулася.

Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик описала пережитий стрес. Вона розповіла, що доїхала до студії всього за 15 хвилин. І всього 5 хвилин їй знадобилося, щоб нафарбуватися.

"Кожен ранковий ведучий одного разу переживає найбільший стрес у своєму житті! І ні, це не перший його ефір! Це день, коли він проспав! І сьогодні це сталося зі мною! Я прокинулася о 6.00 (тільки прокинулася). Звичайно, в кінці кінців я встигла, але в кадр - буквально влетіла! В 6.30 вже була в ефірі! Можна, виявляється і за п'ять хвилин зробити макіяж і зачіску! Ухххх, який адреналін, екстрім, ЖАХ! Ніякі американські гірки з цим не порівняти). Окреме спасибі - хлопцям з ТНМК. Вони, до речі, теж сьогодні запізнилися. А у вас було таке? Що важливого ви проспали?" – пише Ребрик.

Зазначимо, що ранковий ефір телеведуча провела з учасниками гурту ТНМК: Олег "Фагот" Михайлюта і Олександр "Фоззі" Сидоренко.

&quot;Американські гірки&quot;: Лілія Ребрик пережила жахливий стрес на знімальному майданчику

&quot;Американські гірки&quot;: Лілія Ребрик пережила жахливий стрес на знімальному майданчику

Лілія Ребрик на знімальному майданчику з учасниками гурту ТНМК (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Звичайно ж, окремої уваги заслуговує новий яскравий образ телеведучої. Це вже стало постійною рубрикою і своєрідною традицією – показувати нові образи зі зйомок ранкової програми.

На цей раз Ребрик блищала перед камерами в яскравій спідниці нижче коліна кольору фуксії. В спідницю була заправлена повітряна блуза з принтом у вигляді масивних квітів. На ніжках – лакові туфлі на шпильці насиченого малинового відтінку. Волосся зібране в елегантний пучок на потилиці. Макіяж зроблений з акцентом на червоні губи.

&quot;Американські гірки&quot;: Лілія Ребрик пережила жахливий стрес на знімальному майданчику

&quot;Американські гірки&quot;: Лілія Ребрик пережила жахливий стрес на знімальному майданчику

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зачарувала романтикою з чоловіком прямо на роботі. Вперше зіркова пара провела разом ранковий ефір шоу, на якому працює телеведуча. Так що хореограф також спробував себе в незвичній ролі. На знімальному майданчику Ребрик з чоловіком продемонстрували романтику.

А до цього Ребрик підкорила ефектним образом в стильному комбінезоні. Ефектний наряд ніжного кремового відтінку був декорований вставками-плісе на брюках.

"Ну хоч щось вище": Леся Нікітюк в яскравому купальнику забавно пожартувала над своїм зростом Міні-Ліля: Ребрик з молодшою донькою красуються в схожих вбраннях
Новини України Лілія Ребриктелеведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся