ALYOSHA втретє стала мамою: перше фото і ім'я дівчинки

ALYOSHA (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Співачка зазначила, що дівчинка дуже схожа на тата

Українська співачка ALYOSHA стала багатодітною мамою - 15 серпня зірка народила третю дитину в одному з пологових будинків Києва. У Олени та її чоловіка, лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі народилася дочка.

Радісною новиною обидва артиста поділилися на своїх сторінках в соцмережах. 34-річна виконавиця опублікувала зворушливе фото з пологового будинку, на якому зображена разом з чоловіком і новонародженою дівчинкою. Співачка розсекретила ім'я дочки - вони назвали дитину Марія.

"Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася!

Маруся раз, два, три, калина

Чорнявая дівчина...

Схожа так на татуся!" – написала в публікації новоспечена матуся. ALYOSHA поділилася першим фото з новонародженою донечкою (фото: instagram.com/alyoshasinger) На знімку Альона і Тарас щасливо посміхаються, при цьому вона тримає на руках закутану в ковдрочку донечку.

"Вітайте Марію Тарасівну третю. Прийшла в цей світ з манікюром, як і належить справжній Леді!" - так підписав ніжний кадр Тополя.

Користувачі мережі засипали сімейство привітаннями та теплими побажаннями в коментарях.

Вітання вашій родині

Классссно. Вітаю, нехай здоровенькою зростає на радість батькам

Чудова сім'я!) Вітаю

Вітаю вас, нехай зростанні здорова та щаслива!

Довгоочікувана девчуля, вітаємо вас

Вітання! Здоров'я і щастя малечі та всього найкращого батька

Вітаю щасливих батьків!! Здоров'я малятку!

Вітаю, щастя малятку

Щирі вітання! Безмежної радості, посмішок та міцного здоров'я всій родині

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що ALYOSHA з чоловіком виховують двох синів Марка і Романа. Шанувальникам співачка зізналася про вагітність в кінці квітня.

Раніше ALYOSHA і Тарас Тополя розсекретили стать майбутньої дитини і розповіли про вибір імені для неї.

Ми також писали, що ALYOSHA розповіла про третю вагітність і життя на карантині.