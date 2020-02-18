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Alyoshа стане мамою втретє: її секрет випадково видали (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.02.2020 - 11:19
Alyoshа стане мамою втретє: її секрет випадково видали (фото)
Alyoshа і Тарас Тополя (instagram.com/alyoshasinger)

Співачка вперто мовчить про своє цікаве положення

Українська співачка Alyosha не надто поширюється про особисте. Можливо, це тому, що вона часто стикалася з дурними плітками про себе. Особливо їй запам'ятався слух про те, що вона – трансвестит. Alyosha - щаслива дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі і мама двох синів - 6-річного Романа та 4-річного Марка. Схоже, зіркову родину чекає пополненее і незабаром у пари з'явиться ще і третій малюк. Про це стало відомо після того, як ведуча Соломія Вітвицька опублікувала на своєму Telegram-каналі "Особливе з Соломією" фото виступу співачки в дуеті з Vlad'ом Darwin'ом.

Так, Alyosha з'явилася на сцені в об'ємних вбраннях, які повинні були приховати її помітно округлі форми, але присутні все одно помітили явні зміни у фігурі артистки.

"Усі глядачі звернули увагу на невластиві співачці занадто широкі сукні вільного крою, які все одно час від часу облягали кругленький животик. Тому ми всі вирішили, що, мабуть, Лена втретє вагітна", - пояснила Вітвицька.

Alyoshа стане мамою втретє: її секрет випадково видали (фото)

Alyoshа стане мамою втретє: її секрет випадково видали (фото)

Alyoshа стане мамою втретє: її секрет випадково видали (фото)

Фото: Телеграм-канал Соломії Вітвіцької

Також ведуча уточнила, що артистка і сама натякнула на цікаве положення прямо зі сцени.

"Ще і Alyosha сама себе видала прямо під час виступу. Darwin зробив комплімент, що блондинці личать квіти, а Олена відповіла, що насправді їй пасують "Топольки". До речі, прямо зі сцени, вона зізналася у коханні чоловікові Тарасу Тополі", - написала Соломія.

До слова, лідер гурту "Антитіла" нещодавно став хрещеним батьком дочки співачки Наталки Карпи.Він зізнався, що сам не проти відчути себе в ролі тата дівчинки. Схоже, його мрія збулася!

Нескінченна пустеля любові: Alyosha і Vlad Darwin показали "Торнадо" почуттів у новому кліпі Неймовірно збуджує: Тарас Тополя зробив відверте зізнання про стосунки з Alyosha
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