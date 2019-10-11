Alyosha розповіла, із-за чого може просидіти за келихом вина до пізньої ночі

Популярна співачка Alyosha (Олена Тополя) виступила на концерті "Музична платформа", який канал "Україна" покаже 12 жовтня о 23:00. За лаштунками артистка розповіла про стосунки з чоловіком Тарасом Тополею.

За словами співачки, кожен в їх парі дуже зайнятий роботою, втім, коли випадає можливість – Alyosha і Тарас присвячують цей час щирому спілкуванню:

"Коли діти вже сплять, ми сідаємо на кухні, можемо поговорити про справи, розказати щось одне одному чи порадитись. Ми можемо відкоркувати пляшку вина, і за келихом посидіти до другої години ночі. Але так буває досить рідко, тому що ми приходимо додому настільки втомлені, що єдине, чого хочеться, – припасти до подушки", – зізналася Alyosha.

Alyosha з синами Марком і Романом (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Крім того, співачка розповіла про пісні, яку виконає для глядачів "Музичної платформи":

"Це пісня про любов, яка порівнюється з двома планетами, і у цих двох планет різні орбіти. І вони начебто йдуть по життю поруч, але не можуть з'єднатися – це трохи сумна, але життєва пісня".

Також на "Музичній платформі" запалять популярні українські артисти – Олег Винник, Сергій Бабкін, Аліна Гросу, Tayanna, Alekseev, MELOVIN, Олександр Пономарьов, Gena VITER, Поліграф ШарикOFF, JERRY HEIL та ін

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя зізнався, що може розлютити його не на жарт.