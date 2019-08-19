Тарас Тополя зізнався, що може розлютити його не на жарт

Тара Тополі (фото: instagram.com/antytila_official)

При цьому Тополя зізнався, що він більше інтроверт

Тарас Тополя розповів, чи бувають у нього неврози. Про це лідер популярної групи "Антитіла", який раніше розповів, що подарував Альоші після народження синів, зізнався на знімальному майданчику святкового шоу "З Днем народження, Україно!", яке канал "Україна" покаже 24 серпня о 20:00.

Професія артиста досить непроста, тому рано чи пізно кожен стикається з таким явищем, як невроз. Популярний музикант Тарас Тополя зізнається, що він може бути жорстким, але в дуже рідкісних випадках.

"У мене характер трішки інший. Я можу бути дуже злим, але це настільки рідкісне явище, що його "гідні" бачити тільки дуже близькі мені люди. Якщо до мене проявляють агресію, я спочатку говорю, але і бувають ситуації, коли потрібно відповісти на якусь зовнішню психологічну атаку", – поділився лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Тара Тополі (фото: instagram.com/antytila_official)

За словами Тараса, іноді люди просто не розуміють спокійне і зважене пояснення на словах.

"Є така категорія людей, які по-іншому не розуміють. Тому доводиться застосовувати різні вербальні і невербальні методи, наприклад, частково торкатися їх обличчя або тіла своїми руками. А взагалі я більше інтроверт, такі речі відбуваються всередині мене. Вважаю, що так правильно, тому що показувати людям своє роздратування – це слабкість, яка не приносить хороших результатів", – розповів артист в інтерв'ю каналу "Україна".

До речі, раніше у коментарі LITE Тарас Тополя відверто розповів про стосунки з Alyosha.

"Ми ще не прожили 10 років разом. Тільки рухаємося до цього, два роки залишилося. Але звичайно, ми, як і інші сім'ї, переживаємо деякі драматичні історії, іноді сваримося, не розуміємо один одного, з'ясовуємо стосунки. Власне, від цього нікуди не дінешся. І хто б не говорив на камеру або фальшиво не посміхався, не намагався довести, що ідеальні відносини... Можу сказати зі свого досвіду, що часто це неправда. Тому що відносини — це робота над собою двох людей", — каже Тарас Тополя.

Нагадаємо, у масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" також запалять Тіна Кароль, Олег Вінник, Макс Барських, Сергій Бабкін, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, групи "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, НЕАНГЕЛИ, "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режисером масштабного шоу каналу "Україна" стала Олена Коляденко, а ведучим – Олександр Скічко. Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня о 20:00 в рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.