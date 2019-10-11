Alyosha рассказала, из-за чего может просидеть за бокалом вина до поздней ночи

Популярная певица Alyosha (Елена Тополя) выступила на концерте "Музыкальная платформа", который канал "Украина" покажет 12 октября в 23:00. За кулисами артистка рассказала об отношениях с мужем Тарасом Тополей.

По словам певицы, каждый в их паре очень занят работой, впрочем, когда выпадает возможность – Alyosha и Тарас посвящают это время искреннему общению:

"Когда дети уже спят, мы садимся на кухне, можем поговорить о делах, рассказать что-то друг другу или посоветоваться. Мы можем открыть бутылку вина, и за бокалом посидеть до двух часов ночи. Так случается достаточно редко, потому что мы приходим домой настолько уставшими, что единственное, чего хочется – прильнуть к подушке", – призналась Alyosha.

Alyosha с сыновьями Марком и Романом (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Кроме того, певица рассказала о песне, которую исполнит для зрителей "Музыкальной платформы":

"Это песня о любви, которая сравнивается с двумя планетами, и у этих двух планет разные орбиты. И они вроде бы идут по жизни рядом, но не могут соединиться – это немного грустная, но жизненная песня".

Также на "Музыкальной платформе" зажгут популярные украинские артисты – Олег Винник, Сергей Бабкин, Алина Гросу, Tayanna, Alekseev, MELOVIN, Александр Пономарев, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL и др.

Напомним, ранее Тарас Тополя признался, что может разозлить его не на шутку.