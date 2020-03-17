Алла Костромічова застрягла в Німеччині: долетіти до України не може, а жити – ніде

Ведуча модельного реаліті «Топ-модель по-українськи» на Новому каналі Алла Костромічева не може прилетіти в Україну з Німеччини через карантин і надзвичайний стан, який ввели в цих країнах.

Супермодель намагалася дістатися до України з Нью-Йорка, але її стикувальний рейс скасували якраз за кілька годин до того, як Україна закрила повітряний простір.

– Багато рейсів, які мали прилетіти в Україну до опівночі 17 березня (саме опівночі країна закрила кордони, – прим. ред.), так і не вилетіли, – скаржиться ведуча. – Наш рейс скасували, і ми застрягли в Мюнхені. Україна закрила повітряний простір, а в Німеччині введений надзвичайний стан, зачиняються всі готелі. Людям, у яких була лише одна ніч, щоб дістатися додому, завтра вже нікуди йти.

За словами Алли Костромічової, стикувальний рейс з незрозумілих причин скасували ще до опівночі:

– Зі свого боку ми виконали всі зобов'язання щодо в'їзду в країну до опівночі, в нас були куплені квитки. Це ненормально, що рейс скасували в той час, коли Україна ще дозволяла польоти. Тепер ми опинилися на вулиці з валізами.

У консульстві України в Німеччині вже сформували список українців, які перебувають у Мюнхені. Туди входить 250 осіб. Тепер всі вони чекають рішення з Києва – поки що незрозуміло, коли і як людей зможуть доправити на батьківщину.

– За допомогою команди проекту «Топ-модель по-українські» та взагалі холдингу StarLightMedia я безпосередньо зв'язалася з консулом. Вона каже, що вже відправила списки в Україну. Зі свого боку в Мюнхені зробили все, що могли, - каже Алла. – Тепер потрібно, щоб у Києві хтось прийняв рішення про відправку за нами літака, ось і все. Дуже сподіваємося, що скоро проблема вирішиться.

На одну ніч ведучій Нового каналу надали готель в Мюнхені. Йти далі їй нікуди, тому вона звернулася до української влади:

- Ми готові відсидіти два тижні вдома на карантині та виконати всі умови. Але заберіть нас звідси!