Алла Костромічова закрила показ на Нью-Йоркському тижні моди: Це кайф!

Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)

Українська топ-модель представила відразу три образи

Ведуча «Топ-моделі по-українськи» на Новому каналі Алла Костромічова, яка раніше "зажгла" на дні народження Періс Хілтон, в який раз брала участь у fashion show українського бренду BEVZA.

З дизайнером бренду – Світланою Бевзою – ведуча Нового каналу знайома вже багато років. І дуже пишається, що може представляти її одяг на New York Fashion Week. Пару років тому Алла відкривала показ дизайнера, в цього модного сезону – закривала.

– В Україні багато гідних дизайнерів, які піднялися до світового рівня якості, крою та продакшена, – впевнена Костромічова. – І Світлана Бевза, безумовно, одна з них. Мені імпонує її мінімалізм, я ношу одяг її бренду. Знаєте, коли дивишся на колекції BEVZA, бачиш прямі лінії. Але з цих прямих ліній виткані справжні витвори мистецтва. Мені близька ця філософія простоти. І зазвичай я хочу забрати додому все, в чому виходила на подіум.

У показі BEVZA Алла виходила на подіум тричі: в білій сукні-сорочці з брюками, в'язаному пальто і чорній сукні з високим горлом у стилі мінімалістичного шику.

Алла Костромічова на показі BEVZA

– Особливо сподобалося пальто, – каже ведуча Нового каналу. – Ідея затишку у великому місті. Це модно, лаконічно, красиво і при цьому затишно. Знаєте, іноді так хочеться комфорту, що готовий весь день ходити у спортивному костюмі. Так ось, BEVZA доводить: можна виглядати жіночно і при цьому почуватися, як в улюбленому худі. Ось такі відчуття виникають у цьому пальто.

Хвилювання перед показами Алла давно не відчуває – каже, що на подіумі почувається, немов риба у воді.

– Покази – це завжди в кайф, – усміхається Костромічова. – Незалежно від того, для якого дизайнера ти це робиш. Але цього разу я відчувала ще гордість за українського дизайнера і велику любов.

Нагадаємо, раніше учасниця "Топ-моделі по-українськи" Дарина Герасимчук відкрила свій перший показ на Ukrainian fashion week. Дівчина поділилася емоціями від нового досвіду.