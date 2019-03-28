Аліна Гросу виходить заміж: весілля відбудеться у Венеції

Аліна Гросу любить дивувати і епатувати. Нещодавно в мережі з'явилися чутки, що зірка готується до весілля. Ексклюзивно програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" її хрещена Ірина Білик розкрила головний секрет – Аліна дійсно виходить заміж.

Весілля поки були в Аліни Гросу тільки на екрані. Останній раз – під час зйомок фільму "Замок на піску", прем'єру якого покаже канал "Україна".

Але тепер зірка й сама зібралася під вінець. Відомо, що вже 4 роки Аліна зустрічається з хлопцем по імені Олександр. Шанувальники гадають, коли ж відбудеться довгоочікуване весілля. Та й сама Аліна в інтерв'ю каналу "Україна" нещодавно заявила, що про все розповість у червні. Але головний секрет співачки розкрила її хрещена Ірина Білик вже зараз.

Аліна Гросу під час зйомок фільму

"Маленька Аліна Гросу вже виросла, вона виходить заміж в червні. Весілля відбудеться у Венеції, так що ми готуємося. Думаю, у Аліни буде дві або навіть три сукні в цей день, тому що її рідна тітка шиє весільні сукні. У тітки бізнес не тільки в Україні, але і за кордоном. Я, до речі, теж буду на весіллі Аліни в дуже красивому платті", – зізналася Ірина Білик в ефірі "Ранку з Україною".

Так що справи серйозні, і Аліна нарешті знайшла жіноче щастя. Тепер чекаємо червня – швидше б побачити ці весільні сукні.

Нагадаємо, раніше по-весняному яскрава Аліна Гросу захопила ефектним спортивним look'ом.

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