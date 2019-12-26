Аліна Гросу розповіла, з ким і де зустріне Новий рік 2020

Аліна Гросу (фото: ТК "Україна")

За словами Гросу, вони з чоловіком будуть медитувати

У новорічну ніч, 31 грудня опівночі, канал «Україна» покаже великий концерт-нагородження головних хітів року «Музична платформа», на якому запалять найпопулярніші українські артисти. За лаштунками святкового концерту Аліна Гросу, яка раніше зачарувала милим зимовим луком, розповіла, як планує провести Новий рік.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу «Україна» співачка зізналася, що 31 грудня проведе на сцені – у неї буде два виступи на корпоративах. Втім, свято артистка проведе з близькими:

«Моя сім’я буде зі мною! Ми з чоловіком довго думали, куди ж поїхати... Але так зручніше: ми будемо разом відзначати, в Києві. А оскільки ми обидва працюємо, то намагаємося побільше часу проводити разом. Ми і вдома робимо все разом: і прибираємо, і готуємо, і кота годуємо. У нас так прийнято, всі домашні справи робити разом».

А ось після Нового року Аліна Гросу планує відправитися в тривалу подорож з коханим.

«Так вийшло, що в нас навіть не було медового місяцю. Тому ми полетимо на два тижні в Індію. Нам, до речі, порекомендували батьки, вони недавно були там, і сказали, що в тій місцевості ми зможемо і оздоровитися, і відпочити, і набратися сил. Будемо медитувати, і як батьки сказали, - відпочинете і морально, і душевно», – поділилася Гросу за лаштунками святкового концерту «Музична платформа», що канал «Україна» покаже 31 грудня 00:00.

Аліна Гросу (фото: ТК "Україна")

Також на святковому концерті «Музична платформа» запалять Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменських, MONATIK, Сергій Бабкін, Ірина Білик, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, Павло Зібров, TARABAROVA, Gena VITER, Поліграф ШарікOFF, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, Олександр Пономарьов, гурти «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитіла», «KADNAY», «Freedom-Jazz» та інші.

Раніше Аліна Гросу розповіла, як доглядає за своєю зовнішністю і яких ритуалів краси дотримується.