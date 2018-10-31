Актор і комік студії "Квартал 95" вперше розповів, чому його син навчається в Москві

Відео: YouTube/Світське життя

Актор і комік студії "Квартал 95" Степан Казанін став героєм нового випуску програми "Світське життя". У відкритій розмові з ведучою проекту Катею Осадчою комік розповів, що подарував дружині на 25-ту річницю весілля, а також вперше прокоментував навчання його старшого сина в одному з Вузів Москви.

Про те, як пара відзначила срібне весілля, актор відповів у звичній йому жартівливій формі: "Дуже скромно! Сіли, поплакали, випили". На запитання ведучої про подарунок для дружини Казанін дав відповідь не менш гумористично: "Це можна на камеру говорити? Класний секс був! Я готувався, і місяць не підпускав дружину до себе".

Фото: Степан Казанін з дружиною (kvartal95.com)

Після цього Катя Осадча розпитала Степана Казаніна про його страшем сина Степана. Хлопець отримує вищу освіту в Москві на математичному факультеті. На питання про те, як вийшло, що син отримує освіту в Росії, актор відповів: "Так сталося, що в Києві зробили олімпіаду, і кращих запросили до себе". А в кінці Казанін додав: "Як я можу заважати? Щасти!".

Фото: Сини Степана Казаріна (kvartal95.com)

До речі, в останньому випуску "95 кварталу" Зеленський розповів про своє президенстве.

Також повідомлялося, що вийшов трейлер чудової комедії "Я, ти, він, вона" від студії "Квартал 95".

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