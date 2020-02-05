Абсолютне щастя: Світлана Лобода розчулила ніжним кадром з малятком Тільдою

Фото: Світлана Лобода з дочками (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка насолоджується канікулами разом з коханими дочками

Світлана Лобода влаштувала собі розслаблений пляжний відпочинок у компанії коханих дочок Єви і Тільди. Де саме вони знаходяться, співачка деякий час тримала в таємниці, однак при цьому із задоволенням ділиться в мережі барвистими кадрами, вихваляючись розкішною фігурою в купальнику і показуючи навколишні їх райські красоти. Зірка насолоджується сімейними моментами з малятами і хоче поділитися своїм щастям з шанувальниками.

Так, Світлана опублікувала в Instagram неймовірно ніжний і теплий знімок з манюнею Тільдою, якій цієї весни виповнюється два роки. Артистка у сірій пляжній накидці і сонцезахисних окулярах сидить на шезлонгу і притримує за руку і попу дівчинку, яка стоїть спиною до камери.

Зазначимо, що Лобода поки що воліє не показувати обличчя молодшої дочки і знімає її лише зі спини або збоку. Старша Єва ж із задоволенням фотографується разом з мамою.

Заодно знаменитість розкрила, де вони відпочивають - вона вибрала Мексику, яку дуже люблять Потап і Настя Каменських.

"як же я люблю, коли мої дітки поруч...абсолютне щастя", - прокоментувала Світлана.

Фото: Світлана Лобода з дочкою Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники артистки прийшли в захват від зворушливого кадру сімейної ідилії й засипали її розчуленими коментарями.

любов!!)) солодка булочка

Ніжки кнопочки - булочки

Я теж рада, що вони хоч з мамою побудуть. час разом проведете

Пирожочек солоденький

Які солодкі ніжки

Боже, як мило!

Мене зараз розірве від розчулення...

Солоденький пиріжок

Крихта, нехай буде здоровою і щасливою дівчинкою

Це величезне щастя

Оооу, я расстаяла. як ніжно

Топотушечка

найулюбленіше фото!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода зворушила пронизливою ніжністю з коханими доньками.