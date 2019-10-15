"Абсолютне щастя": Санта Дімопулос зворушила знімком з новонародженою дочкою

Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос нещодавно стала мамою вдруге - артистка народила доньку в одній з клінік Монако. Там же мама з дитиною продовжують поки що залишатися і набиратися сил. Співачка дуже відверто поділилася в мережі подробицями того, як пройшли пологи, а також показує милі кадри з малятком.

Так, Санта опублікувала на своїй сторінці в Instagram трепетний знімок, на якому вона тримає донечку на руках і щасливо посміхається. Дитина знята спиною до камери, так що обличчя її не видно.

Артистка відзначила, що маляті виповнився лише місяць, але вона вже не уявляє, як раніше була без неї.

Фото: Санта Дімопулос з донькою (instagram.com/santadimopulos)

"Сьогодні велике свято – День Пресвятої Богородиці! А ще місяць нашій принцесі. Всього місяць, а вона вже стільки привнесла у наше життя – безумовну любов, сенс, абсолютне щастя і почуття єднання з нею, один з одним, зі Всесвітом і я вже зовсім не уявляю своє життя без неї", - поділилася молода мама.

Підписники вітають Санту і залишили їй багато зворушених коментарів.

Вже місяць ?! Тільки от нещодавно "наша дівчинка не поспішає з'являтися", як швидко. з першим місяцем вас!

Булочка з місяцем життя тебе

гарні мої дівчатка )

Ох вже ці солодкі , рожеві п'ятки

Зайка, ви такі неймовірні

Які довгі волоски, красива ти

безмежна любов

Немає нічого на Землі, цінніше і щасливішим материнства Це щастя кожен день, кожну годину

Це фото -повне відображення материнської любові. Щастя Вам

Красуні!

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, що Санта Дімопулос розкрила подробиці про перші дні свого материнства.

Раніше Санта Дімопулос відверто зізналася, скільки заплатила за пологи в Монако. Артистка також розповіла про те, як проходили пологи.