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"А потім я почав співати": Влад Яма показав, як відривався з Олею Поляковою

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.09.2019 - 12:38
"А потім я почав співати": Влад Яма показав, як відривався з Олею Поляковою
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф встиг проявити свої вокальні дані на "Лізі сміху"

Знаменитий український танцюрист, хореграф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма, який нещодавно зворушив визнанням у річницю весілля, похвалився успіхами у новій для себе області. Як розповів артист, днями на зйомках проекту "Ліга сміху" він навіть заспівав, причому з відомою співачкою!

На своїй сторінці в Instagram Влад поділився знімком з "Кубка Чемпіонів" Ліги Сміху, на якому він зображений разом з Олею Поляковою. Виконавиця щось натхненно співає в мікрофон, обійнявши Яму за плечі, а він уважно дивиться на неї.

Зазначимо, що на ефір хореограф прийшов у смугастих шортах і футболці гірчичного кольору, а Полякова - в чорному облягаючому платті з пікантним вирізом.

&quot;А потім я почав співати&quot;: Влад Яма показав, як відривався з Олею Поляковою

Фото: Влад Яма та Оля Полякова (instagram.com/vladyama_official)

У підписки на фото Яма жартівливо зазначив, що він і сам блиснув вокальними даними.

"Оля і її свита... навіть два, а потім ще я почав співати... Терміново вмикайте 1+1, Кубок Чемпіонів @ligasmeha ... і наші з @polyakovamusic пісні..." - прокоментував Влад.

Оля Полякова тут же відреагувала на таку заяву і кадр.

"Який жах", — з гумором написала українська співачка в коментарі.

&quot;А потім я почав співати&quot;: Влад Яма показав, як відривався з Олею Поляковою

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Проте інші користувачі мережі дуже зацікавилися таким можливим дуетом і зазначили, що з нетерпінням чекають на ефір.

Нагадаємо, раніше Влад Яма вразив архівним фото 13-річної давності. Хореграф і танцюрист показав, як виглядав в 2006 році, коли брав участь у шоу "Танці з зірками" в парі з Наталією Могилевською.

Також Влад Яма викликав ажіотаж у мережі ніжним фото з дружиною Ліліаною, з якою вони виховують сина.

"Це на все життя": Влад Яма зворушив зізнанням у річницю весілля "Гарненький такий": Влад Яма вразив архівним фото 13-річної давності
Новини України Оля ПоляковаВлад ЯмаЛига смеха
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