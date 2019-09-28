"А потом я начал петь": Влад Яма показал, как зажигал с Олей Поляковой

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф успел проявить свои вокальные данные на "Лиге смеха"

Знаменитый украинский танцор, хореграф и судья шоу Танцы со звездами Влад Яма, который недавно растрогал признанием в годовщину свадьбы, похвастался успехами в новой для себя области. Как рассказал артист, на днях на съемках проекта "Лига смеха" он даже спел, причем с известной певицей!

На своей странице в Instagram Влад поделился снимком с "Кубка Чемпионов" Лиги Смеха, на котором он запечатлен вместе с Олей Поляковой. Исполнительница что-то самозабвенно поет в микрофон, приобняв Яму за плечи, а он внимательно смотрит на нее.

Отметим, что на эфир хореограф пришел в полосатых шортах и футболке горчичного цвета, а Полякова - в облегающем черном платье с пикантным вырезом.

Фото: Влад Яма и Оля Полякова (instagram.com/vladyama_official)

В подписки к фото Яма шутливо отметил, что он и сам блеснул вокальными данными.

"Оля и её свита... даже два, а потом еще я начал петь... Срочно включайте 1+1, Кубок Чемпионов @ligasmeha ... и наши с @polyakovamusic песни..." - прокомментировал Влад.

Оля Полякова тут же отреагировала на подобное заявление и кадр.

"Какой кошмар", — с юмором написала украинская певица в комментарии.

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Однако остальные пользователи сети очень заинтересовались таким возможным дуэтом и отметили, что с нетерпением ждут эфир.

Напомним, ранее Влад Яма поразил архивным фото 13-летней давности. Хореграф и танцор показал, как выглядел в 2006 году, когда принимал участие в шоу Танцы со звездами в паре с Натальей Могилевской.

Также Влад Яма вызвал ажиотаж в сети нежным фото с женой Лилианой, с которой они воспитывают сына.