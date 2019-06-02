"А ти не лопнеш?" Леся Нікітюк вразила своїм одеським сніданком

Леся Никитюк здивувала своїм сніданком в Одесі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала велику тарілку з їжею на відпочинку

Леся Нікітюк продовжує ділитися новими фотографіями з відпочинку в Одесі. На цей раз популярна українська телеведуча показала свій сніданок. Нове фото Нікітюк виклала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку з сонячної Одеси телеведуча лежить на шезлонгу з великою тарілкою їжі, яку їй принесли вранці. На тарілці видно смажені яйця, помідори, креветки, хліб, моцареллу і зелень.

Леся Нікітюк здивувала своїм сніданком в Одесі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Одеський сніданок! прям смачно", - підписала фото Нікітюк, яка викликала суперечки за відвідування дельфінарію.

Користувачі мережі також прокоментували її фотографію.

Ну і апетит у тебе, красуня... 3 яйця!

Ого, три яйця, не багато?

Ось це приїхати до нас в Одесу і їсти яйця. Рибку треба їсти з ранку!

Ого, порція така значна;

А ти не лопнеш, дитинко?

Ням-ням. Приємного апетиту. А яєць не забагато?

Яйця з креветками - це точно чисто по-одеські;

Ну Леся багато працює, тому багато і їсть;

Леся, це на двох в одній тарілці?

Вітаємо з прибуттям в Одесу - місто герой і культурну столицю країни!!!

Класно, коли їси добре і не поправляєшся!

Красиво і апетитно, зараз собі зроблю;

Дуже сексуальна.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк прогулялася по Одесі в прозорій майці і коротких шортах.

Раніше повідомлялося, що Леся Нікітюк здивувала несподіваним образом з сорочкою.