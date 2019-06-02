"А ти не лопнеш?" Леся Нікітюк вразила своїм одеським сніданком

Телеведуча показала велику тарілку з їжею на відпочинку
Леся Нікітюк продовжує ділитися новими фотографіями з відпочинку в Одесі. На цей раз популярна українська телеведуча показала свій сніданок. Нове фото Нікітюк виклала на своїй сторінці в Instagram.
На знімку з сонячної Одеси телеведуча лежить на шезлонгу з великою тарілкою їжі, яку їй принесли вранці. На тарілці видно смажені яйця, помідори, креветки, хліб, моцареллу і зелень.
Леся Нікітюк здивувала своїм сніданком в Одесі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Одеський сніданок! прям смачно", - підписала фото Нікітюк, яка викликала суперечки за відвідування дельфінарію.
Користувачі мережі також прокоментували її фотографію.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк прогулялася по Одесі в прозорій майці і коротких шортах.
Раніше повідомлялося, що Леся Нікітюк здивувала несподіваним образом з сорочкою.