7 голлівудських зірок, які стали мамами за допомогою ЕКЗ

Анджеліна Джолі, Селін Діон і Ніколь Кідман (колаж: РБК-Україна)

Актриси не побоялися поділитися непростим досвідом

На жаль, у нашому суспільстві тема пов'язана з ЕКЗ (Екстракорпоральним заплідненням) все ще є "табу" і від того мало обговорюється у широких колах. Вперше ця технологія була успішно застосована у Великобританії в 1977-му році. В результаті чого, народилася перша дитина, яка була штучно зачата. Ним стала Луїза Браун, яка нині живе в Манчестері й, що дуже символічно, працює нянею.

Показанням для проведення процедури ЕКЗ є різні форми чоловічого і жіночого безпліддя, які не піддаються терапії. Також ЕКЗ може проводиться за бажанням подружньої пари, яка не може мати дітей з інших причин, пов'язаних зі здоров'ям одного з партнерів.

Причини цих станів різноманітні і складні і тому історії світових знаменитостей, які не побоялися публічно заявити про свої спроби ЕКЗ, заслуговують поваги. Єдине, що об'єднує їх усіх – це бажання поповнити свої сім'ї незважаючи на обмеження і перепони над якими вони були не владні.

Селін Діон

Селін Діон (фото: instagram.com/celinedion)

Першою в нашому списку йде Селін Діон і її покійний чоловік Рене Анжелі. Подружжя 7 разів проходили процедуру ЕКЗ, в результаті їм вдалося народити трьох дітей: сина Рене-Шарля Анжеліла, якому нині виповнилося 19 років.. А через 10 років, в 2010-му році у подружжя народилися ще хлопчики-близнюки, які отримали імена Нельсон і Едді Анжелі.

Їх старша дитина - Рене, був зачатий з першого циклу ЕКЗ, і коли народився Селін було 33 роки. Але завагітніти вдруге, у 42 роки виявилося набагато складніше і, як зізналася Селін, у неї повинна була бути трійня, однак на півдорозі під час вагітності виникли ускладнення, і один з хлопчиків, на превеликий жаль, не вижив.

Як розповіла Селін виданню «The Daily Mail» - кожен раз, коли спроба ЕКО закінчувалася невдачею, це було розчарування не тільки для подружжя, але і для старшого сина Рене-Шарль.

«Я говорила йому: "Сподіваюся, що у тебе буде братик або сестричка". І кожен раз, коли це не спрацьовувало: "В цей раз не вийшло, але ми спробуємо ще"».

Емма Томпсон

Емма Томпсон (фото: instagram.com/emmathompson)

Британська кіноактриса і сценаристка Емма Томпсон розповіла виданню «The Daily Mail», що в 1999 році, завдяки процедурі ЕКЗ народилася улюблена дочка Гайа Уайз. Але, всі наступні спроби народити братів і сестер просто не спрацьовували, що привело Емму в глибоку депресію. Згадуючи ті часи, Емма зізналася, що були дні, коли просто не було сил одягнутися і вийти з дому.

Її чоловік, Грег Уайз, під час інтерв'ю в 2014-му році, сказав редакції: «ЕКО – дуже важкий процес, це дуже сильно впливає на психіку людини і нам було дійсно важко переживати ті моменти. Але потім ми взяли себе в руки і ось зараз ми озираємось і бачимо результат наших старань: нашу неймовірно прекрасну дитину!».

Всі інші спроби ЕКЗ, на жаль, не увінчалися успіхом і пара зрештою усиновила 16-ти літнього сина Тіндієбву Агабу.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі (колаж: РБК-Україна)

Анжеліна Джолі і Бред Пітт у 2008-му році теж вдавалися до процедури ЕКЗ. Зі слів джерела Us Weekly, пара хотіла швидко поповнити своє сімейство, відразу ж народивши двійко діточок. Але шанси народити двійню або близнюків у відомої американської актриси становили менше 1-го відсотка. Саме з цієї причини, нині вже екс-подружжя вдалися до ЕКЗ, яке підвищувало ймовірність народження двійні або близнюків до 25-ти відсотків.

Бред Пітт розповів виданню, що вони вдалися до цієї процедури, щоб "Анджеліні не довелося стикатися зі стресом від спроб завагітніти", додавши, що "це могло дуже погано відобразитися на її самопочутті".

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)

У Ніколь Кідман двоє прийомних дітей з колишнім чоловіком Томом Крузом і двоє дітей з нинішнім чоловіків Кітом Урбаном. Вона народила свою першу дочку в 2008-му році - Сандейз Роуз Кідман-Урбан. А вже в 2011-му, вдавшись до ЕКЗ, у сім'ї народилася друга донька Фейт Маргарет.

«Я намагалася і зазнавала невдачі, це тривало знову і знову», - сказала Кідман в інтерв'ю 2008-го року австралійського журналу «Who».

«Якщо бути чесною до кінця, то у мене була позаматкова вагітність, після викидня, мені довелося лікуватися від безпліддя. Я робила все, що тільки можна було, щоб завагітніти. Кожна жінка, що зіткнулася з таким випробуванням, зрозуміє через які труднощі довелося пройти».

Прогнози лікарів були дуже невтішні, саме з цієї причини Ніколь називає народження другої дочки «справжнім дивом в моєму житті».

Кортні Кокс

Кортні Кокс з донькою Коко (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

У зірки всіма улюбленого серіалу «Друзі» Кортні Кокс було кілька невдалих пологів, перш ніж лікарям вдалося з'ясувати, що рідкісні антитіла в її крові не дозволяють вагітності досягти повного циклу.

У відвертому інтерв'ю 2004-го року виданню «Dateline NBC» Кортні зізналася про те, як важко продовжувати зніматися в комедійному телешоу, терплячи повторні невдачі з вагітністю.

«Як раз, коли ми знімали фінальні епізоди серіалу з пологами Рейчел (персонаж Дженіфер Еністон) у мене стався викидень. Господи, як же було важко підтримувати позитив знімаючись в комедійному серіалі». – розповідала актриса.

Переборюючи величезні труднощі, Кортні була змушена вдатися до процедури ЕКЗ. Але і тут, лише з другої спроби, 13-го червня 2004-го року, їй вдалося народити прекрасну дочка Коко Райлі Аркетт.

Елізабет Бенкс

Елізабет Бенкс (фото: instagram.com/elizabethbanks)

Американська актриса Елізабет Бенкс і її чоловік Макс Хандельман мають двох синів. Брати Фелікс і Магнус Хандельманы з'явилися на світ завдяки екстракорпорального запліднення з різницею в один рік, в 2011-му і 2012-му році відповідно.

Елізабет говорила, що їм потрібна допомога ЕКЗ через те що лікарі попередили, що ембріони з високою ймовірністю не зможуть розвиватися в її матці.

Після народження першого сина в інтерв'ю виданню «women's Health», Бенкс розповіла редакції, що історії про досвід інших пар допомогли їй прийняти рішення про процедуру ЕКЗ.

«Допомогло те, що інші мами сказали, що як тільки у них з'явилися діти, вони і думати забули про труднощі, з якими зіткнулися» - сказала вона в інтерв'ю.

Мерайя Кері

Мерайя Кері (фото: instagram.com/mariahcarey)

Поп-співачка Мерайя Кері зі своїм чоловіком Ніком Кенноном завжди відверто розповідали про боротьбу за своїх дітей. Після невдалої вагітності Мэрайа проходила лікування від безпліддя.

Відома співачка зізналася, що знаходилася в постійному стресі через загрозу викидня: «Для того, щоб завагітніти, мені довелося приймати ін'єкції прогестерону (прим. - статевий гормон) кожен місяць з самого початку вагітності» - повідала Мэрайа на шоу Барбари Уолтерс.

Очевидно, що лікування та ін'єкції прогестерону надали позитивний результат. У 2011-му році, у подружжя народилися довгоочікувані близнюки Мороккан і Монро Кэнноны.