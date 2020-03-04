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51-річна Селін Діон стала "королевою квітів" у сміливому вбранні в дусі 60-х

Lite » Мода 04.03.2020 - 19:31
51-річна Селін Діон стала "королевою квітів" у сміливому вбранні в дусі 60-х
Селін Діон (фото: instagram.com/celinedion)

Селін, як зазвичай, експериментує зі стилем

Селін Діон не перестає дивувати своїм приголомшливим почуттям стилю. При цьому 51-річній красуні треба віддати належне — співачка вміє поєднувати дуже яскраві і навіть екстравагантні речі! Що вона і продемонструвала під час своєї недавньї появи на вулицях Нью-Йорка, де її тут же папараці засікли. Не помітити Діон було складно. Перед сотнями здивованих перехожих Селін пройшлася в чудовому вбранні в дусі 60-х, повністю декорованому квітковими аплікаціями.

Канадська виконавиця завжди потрапляє на перші сторінки модних глянців завдяки своїй сміливості. Однак цього разу вона перевершила сама себе. Як відомо, провідний колір весни-літа 2020 — білий. Так ось Селін представляє свою версію незмінної чорно-білої класики.

51-річна Селін Діон стала &quot;королевою квітів&quot; у сміливому вбранні в дусі 60-х

51-річна Селін Діон стала &quot;королевою квітів&quot; у сміливому вбранні в дусі 60-х

Скріншоти поста: instagram.com/celinediondenmarkofficial5

Ледь Селін вийшла з готелю в Нью-Йорку, в повітрі відразу запахло весно! Зірка вибрала екстравагантне вбрання з нової колекції брендів Moncler і Richard Quinn, які на тижні моди в Мілані представили результат несподіваної колаборації.

51-річна Селін Діон стала &quot;королевою квітів&quot; у сміливому вбранні в дусі 60-х

Скріншот поста: instagram.com/celinediondenmarkofficial5

Виконавиця вибрала трапецієвидне плаття-пальто з довгими рукавами і акуратним коміром в рубашечном стилі. Сукня білого кольору щедро декорована великими квітковими візерунками чорного і блакитного кольору. Під сукню Селін підібрала білі колготки з точно таким же принтом. Довершує образ білий гольф, білі човники і акуратна біла сумочка із золотою ручкою. З аксесуарів — сонцезахисні окуляри з гострою оправою. Волосся зібране у зачіску піксі. А у вушках — акуратні гвоздики з діамантиками.

Стильний аутфіт Діон повністю виконаний в естетиці 1960-х. Зазначимо, що стиль того часу знову актуальний в 2020 році. Так що до образу Селін слід точно придивитися.

51-річна Селін Діон стала &quot;королевою квітів&quot; у сміливому вбранні в дусі 60-х

Скріншот поста: instagram.com/brandonmaxwell

До речі, до цього Діон з'явилася перед Нью-Йоркській публікою в іншому не менш ефектному образі. Селін пройшлася по вулиці у вишуканому платті-жакеті від Brandon Maxwell з колекції Pre-Fall 2020. Чорне плаття оформлено у вигляді пальто в підлогу — з пишною спідницею і широким поясом. Довгі стрункі ніжки виконавиці підкреслюють вузькі сині джинси, заправлені у високі замшеві чобітки на тонкій шпильці. Образ Селін довершує чорна водолазка, а також чорна сумочка. З аксесуарів — напівпрозорі сонцезахисні окуляри.

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