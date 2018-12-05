54-річна Моніка Беллуччі знялась у купальнику для італійського глянцю

Фото: Моніка Беллуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)

Знаменита актриса позувала для видання IO Donna

Відома італійська актриса Моніка Беллуччі, яка вперше розповіла про нового коханого, стала головною героїнею італійського глянцевого видання IO Donna. 54-річна зірка прикрасила обкладинку журналу, а також знялася в спокусливій фотосесії. Знімками Моніка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На обкладинці нового номера Беллуччі з'явилася в білій сорочці і чорному мереживному корсеті, який підкреслив її витончену талію.

Фото: Моніка Беллуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)

На іншому ж і зовсім позує в білому злитному купальнику, надівши зверху блакитний жакет від Chanel.

Зйомка, автором якої став Гіллес-Марі Циммерман, в черговий раз продемонструвала сексуальність і жіночність актриси.

Фото: Моніка Беллуччі (instagram.com/monicabellucciofficiel)

В інтерв'ю виданню Беллуччі згадала, що в молодості часто зачаровувала чоловіків своєю красою. Саме тому своїх дочок, народжених від 52-річного Венсана Касселя, вона виховує по-іншому.

"Я вчу дочок захищати себе, тому що цей світ сповнений вовків. Я хочу, щоб вони виросли незалежними, вільними і щасливими жінками. Мені не хочеться, щоб вони брали приклад зі своїх бабусь, які отримали освіту, були слухняними і робили все, щоб виставляти свого чоловіка в суспільстві у вигідному світлі", - зазначила Моніка.



Скріншот журналу (iodonna.it)

Нагадаємо, в серпні 2013 року стало відомо про те, що Венсан Кассель і Моніка Белуччі прийняли рішення розлучитися після 14 років спільного життя. 51-річний французький актор давно знайшов нову любов і цим літом одружився на 21-річної моделі Тіні Кунаки.

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Відео: (video.rbc.ua)