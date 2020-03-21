50-річна Кетрін Зета-Джонс показати обличчя і викликала захоплення молодою зовнішністю

50-річна британська актриса Кетрін Зета-Джонс, як і весь світ, знаходиться в самоізоляції під час пандемії коронавіруса. Кетрін також закликає багатомільйонну армію фоловерів бути відповідальними і залишатися вдома! Зета-Джонс вкрай рідко виходить на зв'язок з підписниками. Проте навіть її карантин змусив «від нудьги» записати нове відео. На своїй Instagram-сторінці Кетрін опублікувала нове відео. Актриса розповіла фанатам про новий навику, який вона намагається вивчити вдома. Перебуваючи в домашній ізоляції Кетрін вчиться грати на більярді!

Цікавий той факт, що навчає актрису її чоловік — відомий американський актор, продюсер та володар двох премій «Оскар» 75-річний Майкл Дуглас.

На відео, розміщеному в соціальних мережах, Кетрін зізналася своїм фоловерам: «У мене немає ніяких новин, абсолютно нічого вам сказати! Крім того, що мій чоловік мене вчити, як грати на більярді. Тому, можливо, незабаром я покажу вам свій новий прихований талант».

Важко не відзначити, як приголомшливо виглядає актриса — відпочинок пішов їй на користь. При цьому на обличчі Зєта-Джонс — мінімум макіяжу. Зірка Голлівуду зробила акцент на очі: трохи туші, підводки і бордових тіней. На губах — матова помада в тон тіней. Волосся брюнетки завите у великі локони. Кетрін Зета-Джонс виглядає дійсно приголомшливо!

Скріншоти відео: instagram.com/catherinezetajones

Актриса тримала у курсі шанувальників про своє самопочуття під час пандемії COVID-19. У вівторок вона опублікувала в Instagram коротке відео зі свого будинку в Нью-Йорку, де поспішила заспокоїти шанувальників.

«Просто перевіряю, чи все у вас добре. Сподіваюся, що у вас все в порядку в цьому божевільному світі. У нас все добре, діти на домашньому навчанні, тримаються подалі від усіх. Тому я посилаю вам промені добра і любові. Будьте в безпеці і, найголовніше, залишайтеся здоровими! Всім пока!» — повідомила тоді Кетрін.

А трохи пізніше Кетрін показав домашнє тренування на фітнес-м'ячі. 50-річна актриса не забуває про щоденні тренування. Особливо в період карантину. На цей раз вона зосередилася на розробці м'язів спини. Також на відео поруч зі своєю господинею крутиться домашній улюбленець — собака по кличці Тейлор.

Відео: instagram.com/catherinezetajones

Це повідомлення Зета-Джонс опублікувало через кілька днів, після того, як вона оголосила сумну новину про свого двоюрідного брата, який помер минулого тижня. Дружина Майкла Дугласа віддала данину поваги своєму родичу Сьюарду Джонсону-молодшому, знаменитому скульпторові, який програв битву з раком і помер у віці 89 років.

Кетрін поділилася зворушливим повідомленням в Instagram: «Спочивай з миром, наш кузен Сьюард Джонсон молодший, скульптор і велика людина. Як і його знаменита скульптура «Double check» (скульптура автора в Нью-Йорку прим. редакції), яка пережила атаку 11-го вересня, його робота, любов і натхнення будуть жити вічно», - підписала вона дві фотографії, на яких зображені твори мистецтва.

Фото: instagram.com/catherinezetajones

Шанувальники Кетрін поспішили висловити співчуття: «Спочивай з миром! Фантастичний скульптор! Я мав задоволення захоплюватися його скульптурою в США. Мистецтво безсмертне», «Дуже жалкую про вашу втрату, Кетрін. Нехай ваш кузен Джон Сьюард Джонсон-молодший спочиває з миром». Ще один користувач висловився: «Прекрасний витвір мистецтва, як і саме життя. Нехай його душа буде навічно благословенна».