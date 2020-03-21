50-летняя Кэтрин Зета-Джонс показать лицо вблизи и вызвала восторг молодой внешностью

50-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс, как и весь остальной мир, находится в самоизоляции во время пандемии коронавируса. Кэтрин также призывает многомиллионную армию фолловеров быть ответственными и оставаться дома! Зета-Джонс крайне редко выходит на связь с подписчиками. Однако даже ее карантин вынудил «от скуки» записать новое видео. На своей Instagram-страничке Кэтрин опубликовала новое видео. Актриса рассказала фанатам о новом навыке, который она пытается изучить дома. Находясь в домашней изоляции Кэтрин учится играть на бильярде!

Интересен тот факт, что обучает актрису ее супруг — известный американский актёр, продюсер и обладатель двух премий «Оскар» 75-летний Майкл Дуглас.

На видео, размещённом в социальных сетях, Кэтрин призналась своим фолловерам: «У меня нет никаких новостей, абсолютно нечего вам сказать! Кроме того, что мой муж учить меня, как играть на бильярде. Поэтому, возможно, вскоре я покажу вам свой новый скрытый талант».

Сложно не отметить, как потрясающе выглядит актриса — отдых пошел ей на пользу. При этом на лице Зета-Джонс — минимум макияжа. Звезда Голливуда сделала акцент на глаза: немного туши, подводки и бордовых теней. На губах — матовая помада в тон теней. Волосы жгучей брюнетки завиты в крупные локоны. Кэтрин Зета-Джонс выглядит действительно потрясающе!

Скриншоты видео: instagram.com/catherinezetajones

Актриса держала в курсе поклонников о своем самочувствии во время пандемии COVID-19. Во вторник она опубликовала в Instagram короткое видео из своего дома в Нью-Йорке, где поспішила успокоить поклонников.

«Просто проверяю, всё ли у вас хорошо. Надеюсь, что у вас всё в порядке в этом сумасшедшем мире. У нас всё хорошо, дети на домашнем обучении, держаться подальше от всех. Поэтому я посылаю вам лучи добра и любви. Будьте в безопасности и, самое главное, оставайтесь здоровыми! Всем пока!» — сообщила тогда Кэтрин.

А чуть позже Кэтрин показал домашнюю тренировку на фитнес-мяче. 50-летняя актриса не забывает о ежедневных тренировках. Особенно в период карантина. На этот раз она сосредоточилась на разработке мышц спины. Также на видео рядом со своей хозяйкой вертится домашний любимчик — собака по кличке Тейлор.

Видео: instagram.com/catherinezetajones

Это сообщение Зета-Джонс опубликовало через несколько дней, после того как она объявила печальную новость о своём двоюродном брате, который скончался на прошлой неделе. Жена Майкла Дугласа отдала дань уважения своему родственнику Сьюарду Джонсону-младшему, знаменитому скульптору, который проиграл битву с раком и скончался в возрасте 89-ти лет.

Кэтрин поделилась трогательным сообщением в Instagram: «Покойся с миром, наш кузен Сьюард Джонсон-младший, скульптор и великий человек. Как и его знаменитая скульптура «Double check» (скульптура автора в Нью-Йорке прим. редакции), которая пережила атаку 11-го сентября, его работа, любовь и вдохновение будут жить вечно», - подписала она две фотографии на которых изображены эти произведения искусства.

Фото: instagram.com/catherinezetajones

Поклонники Кэтрин поспешили высказать соболезнования: «Покойся с миром! Фантастический скульптор! Я имел удовольствие восхищаться его скульптурой в США. Искусство бессмертно», «Очень сожалею о вашей утрате, Кэтрин. Пусть ваш кузен Джон Сьюард Джонсон-младший покоится с миром». Ещё один пользователь высказался: «Прекрасное произведение искусства, как и сама жизнь. Пусть его душа будет навечно благословенна».