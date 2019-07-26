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49-річна Наомі Кемпбелл захопила квітучим виглядом і оголосила війну бідності

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.07.2019 - 20:34
49-річна Наомі Кемпбелл захопила квітучим виглядом і оголосила війну бідності
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Легендарна модель взяла участь у новому благодійному проекті

Наомі Кемпбелл вже давно практично повністю переключилася з модельної кар'єри на благодійність. Вона бере участь у різних проектах, спрямованих на допомогу постраждалим від стихійних лих, захищає права жінок, допомагає дітям і темношкірим моделям, які стикаються з расизмом... Для злагодженої роботи своєї команди вона навіть створила власний фонд. Нещодавно 49-річна красуня оголосила ще про одну акцію.

49-річна Наомі Кемпбелл захопила квітучим виглядом і оголосила війну бідностіНаомі давно присвятила себе благодійності (фото: instagram.com/naomi)

Чорна пантера опублікувала фото, де стоїть навпроти емблеми організації Togetherband і додала емоційний підпис: «Боротьба з бідністю – це найважливіше, що нам потрібно зробити на нашій планеті. Огидно, що 11% людей, тобто 783 мільйони, виживають менш ніж на 1,25 долара в день. Ось чому я приєднуюся до @togetherbandofficial, тому що хочу, щоб світ знав про це, щоб ми могли зібратися разом і щось з цим зробити». Також Наомі додала, що до них приєднається і давній друг супермоделі – головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул, який їй давно, немов брат.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

Модель розповідає про новий проект (відео: instagram.com/naomi)

Не менше захоплення, ніж таке позитивне починання, зчинив і зовнішній вигляд моделі. Наомі приміряла чорний жакет з мережива, доповнивши його контрастним червоним браслетом. Легкий макіяж з акцентом на сяючу шкіру, вільна невимушена укладка – все це зробило вигляд Кемпбелл настільки квітучим, що на фото вона виглядає як мінімум років на 15 молодше. Про що не стали мовчати фоловери красуні.

49-річна Наомі Кемпбелл захопила квітучим виглядом і оголосила війну бідності49-річна Наомі Кемпбелл захопила квітучим виглядом і оголосила війну бідності49-річна Наомі Кемпбелл захопила квітучим виглядом і оголосила війну бідностіНаомі на черговому виступі (фото: instagram.com/naomi)

Нещодавно також Наомі показала ще один чудовий лук. Вона виступила спікером на зустрічі SEED Project. На івент вона одягла білу сукню з дрібним принтом і виразними деталями: чималим вирізом, вільними рукавами з широкими манжетами і ажурним поясом на талії. Супермодель доповнила його своїми улюбленими аксесуарами: численними браслетами, підвісками і кільцями. Волосся їй уклали великими локонами, а макіяж зробили сяючий і виразний. Наомі просто світилася радістю і красою!

49-річна Наомі Кемпбелл захопила квітучим виглядом і оголосила війну бідностіНаомі захоплює квітучим виглядом і стрункістю (фото: instagram.com/naomi)

До речі, серед зірок старшого покоління молодий зовнішній вигляд зовсім не рідкість. До числа знаменитостей, які дивують своєю свіжістю і енергійністю, можна віднести Дженніфер Лопес, відзначила днями 50-річчя, 54-річну Елізабет Херлі, 61-ленюю Шерон Стоун і багатьох інших. Так тримати!

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