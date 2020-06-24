46-річна Вікторія Бекхем вразила мережу молодим зовнішнім виглядом на фото без макіяжу

Зірка показала нове провокаційне фото
Вікторія Бекхем знову стала предметом обговорень в мережі. 46-річна бізнесвумен, а також ікона стилю і краси опублікувала фото, на яке додала анімовану картинку – макияжную пензлик для обличчя. «Це Pride month... І хто захопить мій Instagram цього тижня?! Повна лінійка найближчим часом!», – написала вона під знімком. На ньому вона позує в квітчастому халаті, з зав'язаним рушником на голові і практично без мейк-апу. На лиці в неї нанесено тільки тональний крем і легкий блиск. Вона здивовано відкрила рот, дивлячись убік. Виглядає Вікторія настільки свіжо і мило, що шанувальники не змогли утриматися від слів захоплення. Вони почали хвалити красу дружини Девіда Бекхема і її нев'янучу молодість.
Нове фото Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/victoriabeckham)
Нагадаємо, шанувальники Вікторії не завжди настільки лояльні. Так, нещодавно вони розкритикували Вікторію за перебір з уколами краси. На думку фоловерів, вона «перестаралася» з губами, а також явно робила собі вилиці. «Ти використовувала Ботокс до або після того, як розробила новинку?», – написав один з фоловерів. «Що сталося з твоїми губами?», – додала ще одна фанаток, супроводжуючи текст emoji у вигляді бджіл.
На такі коментарі зірка ніколи не відповідає. А в інтерв'ю зізнається, що для квітучого зовнішнього вигляду їй досить правильного і регулярного догляду за собою. А також відвідування улюблених косметологів та масажистів. Втім, фахівці б'юті-сфери вважають інакше, стверджуючи, що Бекхем багато що змінила в своїй зовнішності.
Автор: Lite